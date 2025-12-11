快訊

瑞芳區濂洞國小踏查礦山遺址 以雙語訴說家鄉之美

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
透過課程，讓孩子在認識礦山遺址的同時，也培養環境關懷、在地認同及文化表達能力。 圖／觀天下有線電視提供
新北市濂洞國小推動金瓜石水圳橋與山尖古道雙語導覽課程，透過踏查金瓜石水圳橋與鄰近的古道遺址，帶領學生深入了解家鄉過去的礦山產業歷史，並以中英雙語方式呈現學習成果，讓孩子從環境中發現文化價值，進而訴說家鄉之美。

金瓜石水圳橋是當地礦業發展的重要命脈，也見證了早年採礦的繁盛與轉折。課程中，師生一同走進山林與遺址，由實地觀察出發，引導孩子在現場感受建築結構、地形脈絡及產業遺跡所蘊含的文化故事。

「每一位孩子看到的風景都不一樣。」帶領活動的教師表示，透過踏查，學生會主動提出問題、尋找資料，並從多角度理解古蹟與環境。「我們希望孩子在學習中找到自己的感動，對在地文化產生深刻連結。」

課程引導學生整理調查資料，並以中文與英文呈現個人觀察與心得，無論是口述導覽、短文書寫、海報製作或攝影紀錄，都鼓勵學生以自己的方式向外界分享家鄉的文化與景觀。

濂洞國小校長黃恕懿表示，期望透過此課程，讓孩子在認識礦山遺址的同時，也培養環境關懷、在地認同及文化表達能力。未來也將持續與社區合作，讓更多學生從踏查中看見土地的故事，理解家鄉的歷史價值。

