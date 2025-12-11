親眼見證生命復育 銘傳國小生態池放養瀕危原生種「史尼氏小䰾」
臺北市大安區銘傳國民小學舉辦了一場深具教育意義的臺灣原生魚類復育活動，邀請「臺灣原生魚類保育協會」到校指導，師生共同參與將瀕危的臺灣原生種「史尼氏小䰾」放養至校園生態池，透過親身實踐，讓生態保育與環境永續的理念深植於學童心中。
銘傳國小表示，本次復育活動從上午9時30分展開，首先由協會專家鍾宸瑞老師為學生進行一場生動的「臺灣原生魚介紹」課程，讓學童認識臺灣本土魚類的豐富多樣性，以及牠們面臨的生存危機。隨後，銘傳國小師生移步至校園生態池，親手進行「史尼氏小䰾」的放養。在協會鍾老師的指導下，孩子們小心翼翼地將魚苗放入池中，為牠們提供一個安全的家。這項行動不僅是復育工作的一部分，更是將生態保育、環境永續、節能減碳等核心價值，轉化為實際付出心力的具體展現。
銘傳國小校長卓家意表示，史尼氏小䰾過去在臺北地區的水田、水圳中是很常見且繁殖力強的魚種，但隨著都市快速開發、環境變遷，牠們的數量逐漸稀少。透過這次與『臺灣原生魚類保育協會』的合作復育工作，我們希望能夠再造校園生態，更重要的是，讓更多的孩子們能親眼見證生命的復育，了解生態保育的重要性。
「臺灣原生魚類保育協會」鍾宸瑞老師則指出，能與學校共同推動史尼氏小䰾復育，是將保育觀念向下扎根的最佳途徑。透過校園生態池的營造與維護，不僅能提供一個原生魚種的庇護所，也成為學生最棒的戶外生態教室。
