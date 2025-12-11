快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資9.5億完成一期智慧校園 竹縣湖口高中新校區今天落成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
備受各界矚目的新竹縣立湖口高中高中部新校區，於今日舉行盛大的落成典禮。記者郭政芬／攝影
備受各界矚目的新竹縣立湖口高中高中部新校區，於今日舉行盛大的落成典禮。記者郭政芬／攝影

備受各界矚目的新竹縣立湖口高中高中部新校區，於今日舉行落成典禮。在歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，這座斥資9.54億元、由新竹縣政府全額挹注的現代化校園圓滿竣工。新竹縣長楊文科親自主持揭牌儀式，除見證歷史時刻外，更特別向幕後功臣工務處與教育局團隊，及所有工程人員致上最深謝意，讓湖口高中遷建案歷經重重困難。

楊文科在致詞時感性表示，湖口高中遷校案歷經十餘年，過程艱辛。該校自106年開始規畫，而他於2020年上任後，與當時到縣府服務的教育局長楊郡慈合作，全力推動湖口高中工程，期間也感謝工務處長戴志君解決各項困難，一期校舍於今天正式落成，而一、二期工程經費加總達17億，成為湖口地區的新亮點。

楊文科表示，縣府計畫五大高中方案，預計於116年學年度於高中職增加1000個名額，期望新竹地區的學生可就近入學，目前包含竹北實驗高中、自強高工等校長均自台北延攬優秀人才，湖口高中校長姜錢珠也致力推動校務，相信在她帶領下，發展會欣欣向榮。

湖口高中新校區建築由大一聯合建築師事務所建築師蔡忠孝操刀，巧妙融入新竹縣鳥「五色鳥」意象，鮮明的色彩與如鳥翼般的屋頂曲線，象徵著鼓勵學生突破框架、勇敢築夢；全區符合綠建築節能、減碳指標，是一所兼具環保精神與現代美感的智慧校園。本次落成的第一期工程包含5棟主體建築（A至E棟），設有普通教室28間、專科教室26間及圖書館等空間。

楊郡慈表示，隨著第一期工程完工，高中部已擴增至21班，並增設「AI實驗班」，將結合在地科技產業優勢，培養學生具備AI思維、解決問題及跨域整合的能力。未來縣府將持續推動第二期工程，興建體育館及更多專科教室，並計畫增設電機與電子群、設計群等職業類科，讓湖口高中成為一所兼具普通科與職業類科的多元展能教育環境 。

新竹縣長楊文科親自主持揭牌儀式，除見證歷史時刻外，更特別向幕後功臣工務處與教育局團隊，及所有工程人員致上最深謝意。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科親自主持揭牌儀式，除見證歷史時刻外，更特別向幕後功臣工務處與教育局團隊，及所有工程人員致上最深謝意。記者郭政芬／攝影

建築師 新竹 楊文科

延伸閱讀

校安問題請辭？竹縣教育局長楊郡慈15日卸任 本人親回：要多陪伴家人

9.75億新埔鎮褒忠路拓寬工程決標 楊文科十大交通建設再跨里程碑

閩客語文學獎竹縣大放異彩 關西高中學生包辦全國前三名

2026左岸竹東櫻花馬拉松 明年3月1日登場

相關新聞

安得烈學藝競賽10年 陪弱勢孩子找回自信

中華安得烈慈善協會第十屆全國學藝競賽頒獎典禮甫落幕，對執行長羅紹和來說，這十年走來並不輕鬆，所幸一路上總有人願意為孩子伸...

斥資9.5億完成一期智慧校園 竹縣湖口高中新校區今天落成

備受各界矚目的新竹縣立湖口高中高中部新校區，於今日舉行落成典禮。在歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，這座斥資9.5...

淡水區屯山國小打造情境遊戲場 學童體適能探索

校園遊戲場也能夠是最有趣的學習教室，新北市淡水區屯山國小，首次結合「遊戲」、「體適能」與「素養教育」三大元素，在屯山國小啟用融合童趣與探索精神的全新情境式遊戲場，把戶外活動轉化為孩子探索、協作與練習自我管理的真實學習場域，孩子在玩樂中自然培養平衡協調、專注力、合作力，展現跨域融合的學習新樣貌。

汐止區青山國中小發展籃球運動 議員爭取升降式籃球架

為了協助汐止區的青山國中小發展籃球運動，新北市議員周雅玲協助學校，爭取了兩座升降式的籃球架，可以配合小學生、國中生不同的身高需求，提供更好的打球設備及環境。

影／打工籌足旅費...第八年來台表演魔術 藏谷和夫帶給偏鄉學童歡笑

日籍業餘魔術家藏谷和夫自籌旅費巡迴東南亞表演，今到彰化縣中興國小表演魔術，全程一個多小時讓活動中心洋溢歡笑聲，藏谷和夫教...

閩客語文學獎竹縣大放異彩 關西高中學生包辦全國前三名

教育部主辦「第9屆教育部閩客語文學獎」，國立關西高中學生一口氣抱走客語散文組全國前3名及小說組兩座大獎，今天主管會報前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。