斥資9.5億完成一期智慧校園 竹縣湖口高中新校區今天落成

備受各界矚目的新竹縣立湖口高中高中部新校區，於今日舉行落成典禮。在歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，這座斥資9.54億元、由新竹縣政府全額挹注的現代化校園圓滿竣工。新竹縣長楊文科親自主持揭牌儀式，除見證歷史時刻外，更特別向幕後功臣工務處與教育局團隊，及所有工程人員致上最深謝意，讓湖口高中遷建案歷經重重困難。

楊文科在致詞時感性表示，湖口高中遷校案歷經十餘年，過程艱辛。該校自106年開始規畫，而他於2020年上任後，與當時到縣府服務的教育局長楊郡慈合作，全力推動湖口高中工程，期間也感謝工務處長戴志君解決各項困難，一期校舍於今天正式落成，而一、二期工程經費加總達17億，成為湖口地區的新亮點。

楊文科表示，縣府計畫五大高中方案，預計於116年學年度於高中職增加1000個名額，期望新竹地區的學生可就近入學，目前包含竹北實驗高中、自強高工等校長均自台北延攬優秀人才，湖口高中校長姜錢珠也致力推動校務，相信在她帶領下，發展會欣欣向榮。

湖口高中新校區建築由大一聯合建築師事務所建築師蔡忠孝操刀，巧妙融入新竹縣鳥「五色鳥」意象，鮮明的色彩與如鳥翼般的屋頂曲線，象徵著鼓勵學生突破框架、勇敢築夢；全區符合綠建築節能、減碳指標，是一所兼具環保精神與現代美感的智慧校園。本次落成的第一期工程包含5棟主體建築（A至E棟），設有普通教室28間、專科教室26間及圖書館等空間。

楊郡慈表示，隨著第一期工程完工，高中部已擴增至21班，並增設「AI實驗班」，將結合在地科技產業優勢，培養學生具備AI思維、解決問題及跨域整合的能力。未來縣府將持續推動第二期工程，興建體育館及更多專科教室，並計畫增設電機與電子群、設計群等職業類科，讓湖口高中成為一所兼具普通科與職業類科的多元展能教育環境 。 新竹縣長楊文科親自主持揭牌儀式，除見證歷史時刻外，更特別向幕後功臣工務處與教育局團隊，及所有工程人員致上最深謝意。記者郭政芬／攝影

