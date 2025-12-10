安得烈學藝競賽10年 陪弱勢孩子找回自信

中華安得烈慈善協會第十屆全國學藝競賽頒獎典禮甫落幕，對執行長羅紹和來說，這十年走來並不輕鬆，所幸一路上總有人願意為孩子伸出援手，加上堅定同行的夥伴，一起守護弱勢孩子的自信與喜悅。

曾被記者譽為「國防部史上最強發言人」的羅紹和，童年並不快樂，父親酗酒家暴，母親離家，他與弟弟住過孤兒院與寄養家庭，他曾偷錢、打架，人生快走偏時，遇到了嚴厲的國中班導，別人少一分打一下，起初以為老師是歧視他的出身，直到才明白，打罵中蘊含著「別讓人生走偏」的深切期望。因為班導的督促，他立志改變，考上國防大學，從軍31年，多次獲表揚。

因為痛過、苦過、自卑過，羅紹和很了解底層生活的艱難，更清楚讓孩子吃飽只是第一步，更重要的是為他們搭建一座舞台，讓他們能被看見，找回自身價值。

因此，接任安得烈執行長後，他在原有業務之外，運用人脈、資源與過往經驗，與台北市華中扶輪社共同舉辦第一、二屆學藝競賽；第三屆起則由安得烈獨立承辦。十年間，比賽從繪畫、作文，新增至書法；組別從國小、國中延伸到高中；參賽範圍從大台北拓展至全台與離島，報名人數也從兩百多人躍升至兩千多人。

安得烈堅持每年舉行頒獎典禮，並安排兩天一夜的頒獎旅行，全額招待得獎學生與家人參加，讓偏鄉、弱勢家庭也能擁有一趟珍貴的旅行。曾有來自中南部的孩子牽著母親的手說：「我終於可以帶你來台北玩了。」

「提供獎金與全額接待」是安得烈的堅持，但對財務和人力都緊縮的非營利組織而言，是不小的負擔。羅紹和只能努力奔走，尋找理念一致的企業與夥伴，讓更多孩子能跨越困境，也讓社會看見他們的潛能。

十年是個里程碑，對於學藝競賽的未來，他腦中早就規畫，希望能逐步加入攝影、音樂創作、短片拍攝等項目；年齡層也想延伸至國小一、二年級，向上到大專組。也期盼未來能舉辦得獎作品巡迴展，讓更多孩子因而獲得啟發。

回顧這十年，羅紹和最難忘的得獎者，是陳柏安；學藝競賽獲獎，也成了陳柏安人生的轉折。

2020年，陳柏安參加第五屆學藝競賽，獲得繪畫組7-9年級特優。工作人員致電通知時，媽媽還一度以為是詐騙電話。

後來工作人員得知，柏安媽媽因照顧生病的哥哥無法工作，全家靠社福補助度日，最糟的時候，三人得共食一碗麵，柏安也因缺乏自信，覺得自己不被看見。

羅紹和家訪後，柏安成為「安得烈小孩」，每月收到量身打造的食物箱，也被安排參加「培鷹計畫」，羅紹和還請英文系畢業的同仁當英文家教，也有善心人士提供油畫顏料。如今，他已是台藝大美術系二年級學生，課餘時會到安得烈當義工，回報這些年的陪伴與支持。

柏安說，雖然喜歡畫畫，卻從未得獎，直到在學藝競賽獲獎，漸漸找回信心，更開心能用獎金貼補家用。之後在工作人員鼓勵下，他從第六屆參賽到第九屆，共拿下兩次特優、兩次優選。每次的肯定，都讓他更確定「藝術就是我的未來」。

回望過往，他感謝安得烈給予的資源與力量，也特別感謝羅紹和，看見他的才能、陪他向上，讓他有機會追求藝術夢。

