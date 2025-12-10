台南偏鄉光榮實小帶「化石課程」赴日交流 古蹟餐坊捐20萬助圓夢

台南市左鎮區光榮實驗小學位於左鎮化石園區旁，發展以化石科學特色課程，校方計畫明年6月帶領學生前往日本京都琵琶湖博物館，與博物館及當地實驗小學深度交流，因經費拮据，新化街役場古蹟餐坊今慶祝成立15周年，捐出20萬元助偏鄉學生圓夢。

光榮實驗小學校長蔡坤良指出，該校地處化石資源豐富地區，與左鎮化石園區為鄰，將地方文化、自然科學與教育資源整合，是全國唯一「館校合一」的小學，學校就有博物館，並發展出一套「國際指標化石」教育系統，期望以最在地的力量接軌國際。

蔡坤良表示，選定日本京都琵琶湖博物館國際交流，是當地為日本最大的淡水湖泊，除了博物館間的「館對館」專業交流，也將與當地實驗小學進行課程合作，希望藉由文化與教育的互動，拓展學生的國際視野，以往從未曾有交流，是一次難得的「破冰之旅」。

街役場古蹟餐坊今天舉辦15周年慶及「化石閃耀圓夢」捐贈儀式，董事長郭秋伶長期關注偏鄉教育，得知光榮實小跨國交流學習計畫，決定捐出20萬元拋磚引玉，讓更多社會資源投入偏鄉教育；學生也演奏小提琴表達感謝。

蔡坤良說，此次預計帶10名學生前往，行程為5天4夜，每人旅費預估約3萬5000元，學生自備1萬5000元，其餘由學校協助尋求贊助，感謝政府普發1萬元作為出國基金，校方也鼓勵孩子把春節過年紅包存下來，一起完成難得的國際學習交流機會。

蔡坤良指出，此次除了要把化石特色課程帶到日本交流，還有校方配合地方產業發展的竹編課程，學生已著手準備自製竹編紀念品，要帶到日本送給當地學生，期待與當地學生打成一片，感受日本小學的課程優點。 台南市左鎮區光榮實驗小學計畫明年赴日本交流學習，新化區街役場古蹟餐坊今天15周年慶，捐出20萬元助偏鄉孩子圓夢。記者吳淑玲／攝影

商品推薦