台南光榮實小化石課程具特色 規劃訪日深度交流

台南市左鎮區光榮實驗小學位於左鎮化石園區旁，發展出化石科學特色課程，校方規劃帶學生前往日本進行博物館與實驗小學深度交流，獲地方餐廳業者贊助部分旅費，讓小朋友圓夢。

台南市新化區街役場古蹟餐坊今天舉辦15週年慶及「化石閃耀圓夢」捐贈儀式，支持光榮實驗小學學生前往日本進行化石國際交流計畫。

光榮實驗小學校長蔡坤良接受媒體聯訪表示，光榮實驗小學地處化石資源豐富地區，與左鎮化石園區為鄰，長期致力於將地方文化、自然科學與教育資源整合，打造「館校合一」教育特色。

蔡坤良表示，校方規劃推出國際交流圓夢計畫，盼進一步將台灣在地文化與科學教育推向國際舞台，帶六年級學生前往日本，與具代表性的博物館及實驗小學進行深度交流，並建立雙方長期合作關係，首次出訪預定明年6月成行。

他說，此次預計帶10名學生前往，每人旅費預估約新台幣3萬5000元，學生自備1萬5000元，其餘由學校協助尋求贊助，新化區街役場古蹟餐坊業者得知後率先響應捐贈20萬元，助偏鄉地區學生出國圓夢。

蔡坤良指出，此次除了要把化石特色課程帶到日本交流，還有校方配合地方產業發展的竹編課程，學生已著手準備自製竹編紀念品，要帶到日本送給當地學生，期待與當地學生打成一片，感受日本小學的課程優點。

街役場文創公司執行長郭秋伶表示，希望透過贊助行動拋磚引玉，幫助光榮實驗小學學生出國圓夢，也將地方特色推上國際舞台。

