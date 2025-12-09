汐止區青山國中小發展籃球運動 議員爭取升降式籃球架

為了協助汐止區的青山國中小發展籃球運動，新北市議員周雅玲協助學校，爭取了兩座升降式的籃球架，可以配合小學生、國中生不同的身高需求，提供更好的打球設備及環境。

新北市議員周雅玲提到，因為去年在金山高中，青山的籃球隊同學們有去金山高中比賽，有看到他們學校有所謂的升降的籃球架，所以當場也允諾青山國中小的籃球隊，在經費的部分，會找相關單位爭取，也確實，有全新的升降籃球架，感受到孩子們對於運動的喜好，而且他們相當的執著，感受到他們對籃球的熱愛、與團隊的精神。

青山國中小校長陳衍鈴表示，學校從今年開始，會大力的發展籃球運動，感謝議員周雅玲協助爭取學校兩個升降式籃球架，讓孩子有非常好的運動環境。由於學校有國中也有國小，所以升降籃球架，才能呼應不同身高孩子的需求，已經在國小開始訓練籃球隊，而國中已經有成型的籃球隊，兩邊的男籃都已經在努力當中，未來也希望有更多的女孩子，能夠加入籃球的行列。因為學校有國中生也有小學生，所以有了升降底籃球架，就可以配合孩子的身高做調整，讓這個體育館更能多元的使用。

全新的升降式籃球架，可以依小學生及國中生身高做調整，現在裝設完成，新北市議員周雅玲特地到學校關心學生們使用狀況，看孩子們打籃球之外，自己也忍不住上場，拿著球瞄準籃框，投進得分，學生們除了感謝議員協助，也說新的升降籃框，好投多了。

青山國中小學生說，很感謝議員幫忙爭取新的籃框，全新的升降籃球框投起來非常舒服，練習的時候可以越來越強，球技進步，希望未來比賽能夠有更好的成績。

商品推薦