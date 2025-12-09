汐止區青山國中小發展籃球運動 議員爭取升降式籃球架
為了協助汐止區的青山國中小發展籃球運動，新北市議員周雅玲協助學校，爭取了兩座升降式的籃球架，可以配合小學生、國中生不同的身高需求，提供更好的打球設備及環境。
新北市議員周雅玲提到，因為去年在金山高中，青山的籃球隊同學們有去金山高中比賽，有看到他們學校有所謂的升降的籃球架，所以當場也允諾青山國中小的籃球隊，在經費的部分，會找相關單位爭取，也確實，有全新的升降籃球架，感受到孩子們對於運動的喜好，而且他們相當的執著，感受到他們對籃球的熱愛、與團隊的精神。
青山國中小校長陳衍鈴表示，學校從今年開始，會大力的發展籃球運動，感謝議員周雅玲協助爭取學校兩個升降式籃球架，讓孩子有非常好的運動環境。由於學校有國中也有國小，所以升降籃球架，才能呼應不同身高孩子的需求，已經在國小開始訓練籃球隊，而國中已經有成型的籃球隊，兩邊的男籃都已經在努力當中，未來也希望有更多的女孩子，能夠加入籃球的行列。因為學校有國中生也有小學生，所以有了升降底籃球架，就可以配合孩子的身高做調整，讓這個體育館更能多元的使用。
全新的升降式籃球架，可以依小學生及國中生身高做調整，現在裝設完成，新北市議員周雅玲特地到學校關心學生們使用狀況，看孩子們打籃球之外，自己也忍不住上場，拿著球瞄準籃框，投進得分，學生們除了感謝議員協助，也說新的升降籃框，好投多了。
青山國中小學生說，很感謝議員幫忙爭取新的籃框，全新的升降籃球框投起來非常舒服，練習的時候可以越來越強，球技進步，希望未來比賽能夠有更好的成績。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言