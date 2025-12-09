17年堅持人權教育 高市河堤國小校長：反校園霸凌從理解包容出發

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
河堤國小首辦人權教育周，小朋友踩在地上玩高雄人權景點大型桌遊，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影
河堤國小首辦人權教育周，小朋友踩在地上玩高雄人權景點大型桌遊，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影

人權是普世價值，沒有列入學科、也不是考科，卻是離不開日常生活的觀念，高雄市河堤國小人權教育周以4大主軸讓學童從生活實踐人權，尤其校園霸凌頻傳，人權教育也是宣導反霸凌的重要一環，校長杜昌霖說，不僅肢體衝突，言語或網路霸凌也有增加趨勢，從課堂上引導孩子潛移默化尊重、包容他人，用同理和善意互動，讓校園成為安全學習環境。

杜昌霖推動人權教育17年，從當校長開始到現在，從沒停過。他坦言，人權教育雖是普世價值，卻往往因看不見、考不出而被忽略，多數教師在師培時也未接受專業訓練，對人權議題缺乏解讀與教學經驗，而不知道怎麼教，甚至有老師擔心教了人權孩子會不會跟老師翻桌、談權益。

杜昌霖表示，這次向國家人權博物館申請的展覽與教具箱，平時需排隊才借得到，全國僅10所學校能獲得機會，館方除了協助寄送大型展品，也提供「魔籽公主」人權教育影片，敘述一名小女孩在動亂中與祖父母尋找安全家園的歷程，讓孩子從戰爭與流離故事中，學會理解人權保障重要性。

小學四年級呂宜芩說，看到敘利亞女孩面對戰爭的勇氣十足，她手中那顆象徵希望的魔籽，述說即使環境再艱難，仍能帶著信念前進，她深受感動。

「我是兒童，我有權利」特展，內容涵蓋宣導布條、主題書籍與簡要人權史，並重新詮釋兒童權利公約，小學六年級紀尚伯分享，誰都不想被不公平對待，看了展覽後，讓他學會珍惜、重新看待世界的機會。

真人版「高雄人權景點大型桌遊」將人權事件和歷史景點融入遊戲情境，透過機會、命運卡牌等互動方式，引導學生在遊戲中理解人權宣言精神，更貼近高雄的人權歷史。

配合明天世界人權日，教育部與國教署規畫「移動人權」教材，從外籍移工、看護、國際學生的處境出發，引導孩子思考是否存在刻板印象，目前已有10多個班級同步實施，由專任輔導員分別帶領不同年段授課，透過多元教材與體驗式活動，使人權教育不再抽象，讓孩子真正理解尊重與平等的價值。

高雄市河堤國小校長杜昌霖推動人權教育17年不間斷。記者郭韋綺／攝影
高雄市河堤國小校長杜昌霖推動人權教育17年不間斷。記者郭韋綺／攝影
「我是兒童，我有權利」特展，內容涵蓋宣導布條、主題書籍與簡要人權史。記者郭韋綺／攝影
「我是兒童，我有權利」特展，內容涵蓋宣導布條、主題書籍與簡要人權史。記者郭韋綺／攝影
河堤國小學童欣賞「魔籽公主」人權教育影片。記者郭韋綺／攝影
河堤國小學童欣賞「魔籽公主」人權教育影片。記者郭韋綺／攝影

國家人權博物館 網路霸凌 小學

