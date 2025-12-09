快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

影／打工籌足旅費...第八年來台表演魔術 藏谷和夫帶給偏鄉學童歡笑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮中興國小全校學童和師長觀賞藏谷和夫表演魔術度過歡樂時光。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮中興國小全校學童和師長觀賞藏谷和夫表演魔術度過歡樂時光。記者簡慧珍／攝影

日籍業餘魔術家藏谷和夫自籌旅費巡迴東南亞表演，今到彰化縣中興國小表演魔術，全程一個多小時讓活動中心洋溢歡笑聲，藏谷和夫教學校主任變魔術，還揭開這個魔術的神秘面紗，全校師生和家長120多人看魔術表演也現學1個魔術技巧。

鹿港新興國小校長詹宏基透過友人聯絡上78歲藏谷和夫，3日到17日在彰化縣10所偏鄉小校表演魔術，中興國小是第四站，全校89名學童和30多名師長觀看「Mr.Kura」藏谷和夫表演氣球穿刺不破、筷子變出大花束等魔術，表演最高潮是邀請校長陳世杰當魔術助理，藏谷和夫把雞蛋蛋液倒進帽子，然後倒扣在陳世杰頭上，竟然沒蛋液流下，全場發出「哇」驚呼聲。

壓軸好戲現場教學，藏谷和夫請中興國小兩名主任上台學魔術，雙手十指交岔，在雙手大拇指之後的吸管「飄浮」移動，小朋友和師長連連讚歎「真厲害」，藏谷和夫用日語問「想知道吸管為什麼會移動嗎？」台下大聲用中文回應「想」，藏谷和夫讓兩名主任張開雙手，原來左（或右）手的中指事先貼雙面膠，雙手十指交岔時貼雙面膠的中指微屈，快速黏起吸管，雙手大拇指放開就能製造吸管飄浮效果。

多名師長看藏谷和夫破解飄浮吸管魔術，不禁笑說台灣俚語「江湖一點訣，說破不達三分錢。」校長陳世杰表示，藏谷和夫自學魔術，退休後到東南亞國家貧困地區、台灣偏鄉表演魔術自娛娛人，所需費用都靠自己到加油站打工籌措，從不接受捐款，這次第八年來台巡演，為中興國小帶來歡笑，呼應世界人權日每個人都有快樂權利，非常有意義。

藏谷和夫不會講中文，發給中文說明今年他累計巡演剛好20年，對他來說是很特別的一年，去年他到台灣115所小學、幼兒園等單位表演總計1萬2千人觀看，在台期間他得到很多朋友的支持和幫助，心裡很感謝，希望透過這樣表演帶給大家笑容、驚喜和一段特別的回憶，並建立沒語言隔閡的友誼，雖然他年紀漸長但不會放棄挑戰自己，今年會繼續努力，希望大家多多支持。

Mr.Kura藏谷和夫把裝有蛋液的帽子倒扣在彰化縣中興國小校長陳世杰頭上，事後拿毛巾擦拭完全沒蛋液的頭部，陳世杰坦言剛才有點緊張。記者簡慧珍／攝影
Mr.Kura藏谷和夫把裝有蛋液的帽子倒扣在彰化縣中興國小校長陳世杰頭上，事後拿毛巾擦拭完全沒蛋液的頭部，陳世杰坦言剛才有點緊張。記者簡慧珍／攝影

