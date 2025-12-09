閩客語文學獎竹縣大放異彩 關西高中學生包辦全國前三名
教育部主辦「第9屆教育部閩客語文學獎」，國立關西高中學生一口氣抱走客語散文組全國前3名及小說組兩座大獎，今天主管會報前，新竹縣長楊文科親自表揚指導老師范雯鈴，並由教務主任呂建興代領得獎學生獎狀。楊文科肯定師生對本土語言的熱忱與貢獻，充分展現新竹縣多年深耕客語教育之扎實成果。
第9屆教育部閩客語文學獎吸引397件作品參賽，經初選及決選後，共選出54篇優勝作品。關西高中學生在學生組表現亮眼，囊括客語散文組全國前3名及短篇小說組第2、3名，成果斐然。在參賽過程中，老師范雯鈴悉心指導，師生共同努力下取得豐碩佳績。
獲獎名單公布，客語散文類學生組分別由關西高中學生曾靖皓榮獲第1名，蘇奎宇、黎姿妤贏得第2名，黃宇欣拿下第3名。在客語短篇小說類學生組，則由關西高中學生曾慶榕、彭安妤、彭宇凡榮獲第2名，詹子嫻、鍾佳穎、羅巧心拿下第3名。
楊文科表示，關西高中長期深耕客語教育，透過課程及創作培育，使學生能以客語書寫表達情感與文化觀點，充分展現新竹縣本土語言教育的成果。縣府將持續推動校園客語課程及文學創作活動，鼓勵更多學生參與，提升語言使用環境，並支持各校發展地方語言教育，讓客語在校園與生活中扎根，持續為臺灣本土語言文化注入活力。
