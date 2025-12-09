快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

「橘色惡魔」來襲！京都橘高校與屏東3校12月20日同台交流免費入場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
日本京都橘高校12月20日將在屏東田徑場演出。圖／中華文化總會提供。
日本京都橘高校12月20日將在屏東田徑場演出。圖／中華文化總會提供。

享譽國際、被譽為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部， 12月20日下午2時在屏東縣立田徑場，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中三校聯手帶來一場青春無敵的管樂交流，活動免費入場，邀民眾一起熱情應援。

屏東縣政府文化處表示，成立1961年的京都橘高校吹奏樂部，以活力滿滿、笑容滿滿的表演風格聞名，橘色制服更成為永不褪色的象徵。樂團至今已20次參加全日本行進管樂大賽，並於2021至2025年連續五年奪下金賞，他們的足跡遍及影視作品及大型國際活動，今年1月更第三度受邀至美國參加玫瑰花車大遊行，展現世界級的演出實力。

橘高校從2022年受邀來台，成為首個登上國慶舞台國外表演團體，掀起一陣橘色旋風，這次特別南下屏東，與三所學校同台，校際交流牽起台日友情。

文化處表示，參與共演三校團員們莫不抱著高度期待，準備大展身手迎接國際級團隊。屏東女中儀隊以槍法剛中帶柔、整齊劃一的步姿著稱，「紅色薔薇」象徵無畏挑戰的堅毅精神。

南榮國中是高屏地區唯一同時擁有室外行進樂團與室內管樂團的國中，行進管樂團（NZMB）多次在國際賽事中勇奪特優，更受邀赴海外演出。

美和科技大學熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官組成，以「熊鷹」象徵勇敢與韌性，將海軍陸戰隊槍法與活潑舞步結合，展現獨特的軍儀美學。

文化處表示，當日活動並提供復康巴士接送服務，每位身障朋友限1人陪同搭乘，如有需求請在12月13日前，洽各區預約專線訂車（屏北區 08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 #403）。

南榮國中行進管樂團在國際賽事曾多次勇奪特優。圖／屏東縣府文化處提供
南榮國中行進管樂團在國際賽事曾多次勇奪特優。圖／屏東縣府文化處提供
屏東女中學儀隊剛中帶柔，表演具創意。圖／屏東縣府文化處提供
屏東女中學儀隊剛中帶柔，表演具創意。圖／屏東縣府文化處提供
美和科技大學熊鷹儀隊特色以海軍陸戰隊槍法結合活潑舞蹈。圖／屏東縣府文化處提供
美和科技大學熊鷹儀隊特色以海軍陸戰隊槍法結合活潑舞蹈。圖／屏東縣府文化處提供

延伸閱讀

京都一日遊推薦行程：從京都車站到夜晚花街 購物x觀光一次滿足

2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

屏東潮州鎮長周品全二度復職 即召開主管會報起立致歉

2年前掐死1女子棄屍南投山區 屏東男受不了良心譴責警局自首

相關新聞

「橘色惡魔」來襲！京都橘高校與屏東3校12月20日同台交流免費入場

享譽國際、被譽為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部， 12月20日下午2時在屏東縣立田徑場，與屏東女中、美和科技大學及...

知名手搖飲老董校園分享創業史 允學生開發飲品有機會在門市露臉

手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍最近受邀到明道中學分享創業歷程，他不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合...

全國童軍服務日 桃園童軍學習協助動物救傷

桃園市武陵高中、桃園高中、中壢高中及北科附工四校童軍聯團與桃園市野鳥學會合作，參加2025年全國童軍服務日活動。

淡水國中「藝氧化二氫」畢展登場 南街殷賑多元呈現

淡水國中第32屆藝術才能美術班在淡水滬尾藝文休閒園區故事館展開畢業成果展，主題為「藝氧化二氫」，其中由學生與老師等比例仿作台灣藝術家郭雪湖名作〈南街殷賑〉，重現大稻埕繁華景象，也象徵淡水河串連北台灣文化與貿易的重要角色，並且多元呈現三年藝術學習成果。

星級主廚教鮭魚炒飯 學童「自己煮的最好吃」鍋底朝天 師長飽眼福

星級主廚下鄉教做家常美食，彰化縣偏鄉小校二林鎮萬合國小、土庫國小30名學童一起上課，從熱鍋到香噴噴XO醬鮭魚炒飯上桌總共...

人口快速成長！ 桃園斥8.26億 新建大園航科國小

桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。市長張善政表示，該工程耗資8億260...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。