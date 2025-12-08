北市中正高中新大樓開工動土 預計117年完工

快訊

中央社／ 台北8日電

台北市教育局表示，中正高中新建綜合教學大樓工程今天開工，預計民國117年上旬完工，將呼應北投士林科技園區的未來發展軸線。

教育局發布新聞稿表示，台北市立中正高級中學新建綜合教學大樓工程今天舉辦開工動土典禮，由教育局、工務局與議員、社區里長、里民及中正高中親師生等共同參與，規劃工期為720日曆天，投注新台幣2億元打造。

教育局說明，中正高中新建綜合教學大樓規劃為地上3層，內含多功能教室、視聽教室、電腦教室、AI教室、生活科技教室、溫室、探索與實作教室等空間與設施，以滿足資訊科技、人工智慧、自然科學、創新設計等課程所需教室配置，讓學生未來在更專業的環境學習程式設計、機器人、AI應用、影音創作等跨領域學習。

教育局表示，自112年起每年平均投入約40億元推動「新世代智慧永續校園」計畫，並逐年提高金額，115年編列57億元預算；預計中正高中新建綜合教學大樓落成後，隨著北投士林科技園區陸續啟動，將成為區域內貼近科技發展與人才培育的重點高中之一。

教室 教育局 設計

