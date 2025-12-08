快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

知名手搖飲老董校園分享創業史 允學生開發飲品有機會在門市露臉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍最近受邀到明道中學分享創業歷程，他不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合作簽約，允諾未來學生研發的茶飲有機會直接上架全台門市。圖／明道中學提供
手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍最近受邀到明道中學分享創業歷程，他不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合作簽約，允諾未來學生研發的茶飲有機會直接上架全台門市。圖／明道中學提供

手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍最近受邀到明道中學分享創業歷程，他不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合作簽約，允諾未來學生研發的茶飲有機會直接上架全台門市，讓在校學習與市場實戰無縫接軌。

校長陳炤華今天說，未來雙方將透過實務競賽、企業參訪等方式深化合作，學生創作作品若能進入TEA TOP體系，在全台門市曝光，將有機會讓學習成果直接接受市場考驗。

他說，邀請成功企業家進入校園，目的是希望讓學生能了解真實產業樣貌，理解品牌經營背後的專業、誠信與能力累積，實踐「在明道發現你自己」的教育理念。

楊國珍在演講中說，他童年時被製茶機輾傷雙指，對多數人而言可能是人生打擊，但這卻成為他日後開發出「茶二指」的創意品牌起點。但他也坦言，創業不只需要熱情，若能力與市場脫節，再多理想也難以成功，唯有持續學習、精進專業，才能走得長遠。

他勉勵學生，挫折往往是人生最珍貴的禮物，做人做事要守住誠信與承諾，同時要勇於表達、培養思辨能力，「很多機會，都是敢說、會說的人先被看見」他自己就是透過不斷練習，才克服早年口吃的經驗。

校友陳品叡日前在亞洲技能競賽中勇奪西餐烹飪銅牌，且在培訓期間還不忘回到母校，帶領學弟妹精進技術，展現技能傳承與飲水思源的精神。也由TEA TOP行銷總監、明道校友楊雅婷頒給獎學金以資鼓勵。

明道中學學生研發的茶飲有機會直接上架手搖飲「TEA TOP 第一味」全台門市。圖／明道中學提供
明道中學學生研發的茶飲有機會直接上架手搖飲「TEA TOP 第一味」全台門市。圖／明道中學提供
手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合作簽約，允諾未來學生研發的茶飲有機會直接上架全台門市。圖／明道中學提供
手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合作簽約，允諾未來學生研發的茶飲有機會直接上架全台門市。圖／明道中學提供
手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍（左）與明道中學校長陳炤華簽署產學合作。圖／明道中學提供
手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍（左）與明道中學校長陳炤華簽署產學合作。圖／明道中學提供

成功 人生 品牌

延伸閱讀

「假奶爭議」重創形象！十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 網：貴又難喝

吳建豪暴瘦到脫相？！網瘋傳體重只剩50公斤　近照嚇壞粉絲：以為是葛優

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

原來只有台灣有！她手提1物出國玩 老外瘋喊：Amazing

相關新聞

知名手搖飲老董校園分享創業史 允學生開發飲品有機會在門市露臉

手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍最近受邀到明道中學分享創業歷程，他不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合...

全國童軍服務日 桃園童軍學習協助動物救傷

桃園市武陵高中、桃園高中、中壢高中及北科附工四校童軍聯團與桃園市野鳥學會合作，參加2025年全國童軍服務日活動。

淡水國中「藝氧化二氫」畢展登場 南街殷賑多元呈現

淡水國中第32屆藝術才能美術班在淡水滬尾藝文休閒園區故事館展開畢業成果展，主題為「藝氧化二氫」，其中由學生與老師等比例仿作台灣藝術家郭雪湖名作〈南街殷賑〉，重現大稻埕繁華景象，也象徵淡水河串連北台灣文化與貿易的重要角色，並且多元呈現三年藝術學習成果。

星級主廚教鮭魚炒飯 學童「自己煮的最好吃」鍋底朝天 師長飽眼福

星級主廚下鄉教做家常美食，彰化縣偏鄉小校二林鎮萬合國小、土庫國小30名學童一起上課，從熱鍋到香噴噴XO醬鮭魚炒飯上桌總共...

人口快速成長！ 桃園斥8.26億 新建大園航科國小

桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。市長張善政表示，該工程耗資8億260...

建中生以「911事件」展作品惹議 校方撤下致歉：確有不妥

建中有學生日前在課程中以911事件發想作品，並在展覽中展出，引發熱議。有網友認為911是許多家庭真實傷口，不應開玩笑。校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。