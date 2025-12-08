知名手搖飲老董校園分享創業史 允學生開發飲品有機會在門市露臉

手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍最近受邀到明道中學分享創業歷程，他不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合作簽約，允諾未來學生研發的茶飲有機會直接上架全台門市，讓在校學習與市場實戰無縫接軌。

校長陳炤華今天說，未來雙方將透過實務競賽、企業參訪等方式深化合作，學生創作作品若能進入TEA TOP體系，在全台門市曝光，將有機會讓學習成果直接接受市場考驗。

他說，邀請成功企業家進入校園，目的是希望讓學生能了解真實產業樣貌，理解品牌經營背後的專業、誠信與能力累積，實踐「在明道發現你自己」的教育理念。

楊國珍在演講中說，他童年時被製茶機輾傷雙指，對多數人而言可能是人生打擊，但這卻成為他日後開發出「茶二指」的創意品牌起點。但他也坦言，創業不只需要熱情，若能力與市場脫節，再多理想也難以成功，唯有持續學習、精進專業，才能走得長遠。

他勉勵學生，挫折往往是人生最珍貴的禮物，做人做事要守住誠信與承諾，同時要勇於表達、培養思辨能力，「很多機會，都是敢說、會說的人先被看見」他自己就是透過不斷練習，才克服早年口吃的經驗。

校友陳品叡日前在亞洲技能競賽中勇奪西餐烹飪銅牌，且在培訓期間還不忘回到母校，帶領學弟妹精進技術，展現技能傳承與飲水思源的精神。也由TEA TOP行銷總監、明道校友楊雅婷頒給獎學金以資鼓勵。 明道中學學生研發的茶飲有機會直接上架手搖飲「TEA TOP 第一味」全台門市。圖／明道中學提供 手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍不僅請學生每人一杯試喝新品，還與明道產學合作簽約，允諾未來學生研發的茶飲有機會直接上架全台門市。圖／明道中學提供 手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍（左）與明道中學校長陳炤華簽署產學合作。圖／明道中學提供

