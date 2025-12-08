新北圖書館推高中職建築繪畫比賽 第1名獎金2萬元

新北市立圖書館推動建築教育，與新北市建築師公會合作12月25日舉辦建築美學繪畫比賽，邀全國高中職學生畫出參觀圖書館經驗，第1名可獲得新台幣2萬元獎金，報名至22日截止。

新聞稿指出，新北市立圖書館總館外觀猶如堆疊的書籍，為新北市美學地標之一，同時利用建築立面突出的玻璃窗打造7個富異國特色的「世界之窗悅讀角」，顛覆人們對傳統圖書館的想像。

為推動建築教育向下扎根，新北市立圖書館與新北市建築師公會合作，12月25日舉辦2025新北城市建築美學繪畫比賽，邀全國高中職學生用繪畫方式記錄圖書館的參觀經驗，第1名可獲得2萬元獎金。

館長吳佳珊表示，新北市推動城市新美學，圖書館除了結合在地特色文化，在各區打造別具風格的閱讀空間，總館6樓也設置「與建築對話」主題專區，將建築美學延伸至日常生活中。

新北城市建築美學繪畫比賽12月25日將在新北市立圖書館總館舉行，第1名可獲得獎金2萬元、第2名8000元、第3名6000元、優選3000元、佳作1000元。只要是全國各地高中職在學學生，即起至12月22日皆可報名。詳情可上新北市立圖書館網站查詢。

商品推薦