全國童軍服務日 桃園童軍學習協助動物救傷
桃園市武陵高中、桃園高中、中壢高中及北科附工四校童軍聯團與桃園市野鳥學會合作，參加2025年全國童軍服務日活動。
12月7日舉行的全國童軍服務日活動，桃園市童軍夥伴在野生動物救傷醫院，推動環境服務與永續教育體驗。
他們不僅參與清潔與整理作業，也透過獸醫師專業講解，深入了解野生動物救援流程、人為環境造成的傷害以及生態保育的重要，展現青年投入自然保育的行動力。
今年桃園市高中四校行義蘭姐童軍聯團與桃園市野鳥學會合作，走進野生動物救傷醫院，從實際觀察與操作理解保育單位的辛勞，學習面對受傷野生動物的正確方式，學生接觸真實的環境議題，使青年學生理解與反思生態環境議題。
桃園童軍協助鳥籠清潔、環境維護與物資整理。許多人第一次接觸大型鳥籠及高壓水槍，清理充滿殘渣、落葉與排遺的場域時，體會救傷環境維持的重要。獸醫師帶領他們了解收容動物的救治流程、人為環境造成的傷害、誤餵食的危害等議題，讓學生對野生動物保育有更全面的認識。
桃園高中洪莛筑表示，首次踏入野生動物救傷單位讓她震撼感動。透過獸醫師講解，了解遇到受傷動物的正確處置方式，也聽到許多動物因人為因素致傷甚至死亡的案例。聽到動物因人類設施或錯誤餵食而不治，真的很難過。
武陵高中許寶月說，她以為清理鳥籠只是簡單工作，沒想到大型籠舍需要相當力氣與耐心。使用高壓水槍清潔殘渣與排遺是全新挑戰，她意識到維持救傷醫院環境的困難。獸醫師分享的台灣黑熊案例，讓她理解生態議題不只有對錯，更需理解不同族群的立場。
北科附工楊承勳指出，遇到受傷動物不能直接碰，必須用正確方式處理，才不會造成二度傷害。
桃園市野鳥學會主任醫師郭昱德表示，透過與童軍團合作，可讓更多青年看見保育工作的真實樣貌，也能讓服務學習更具深度。
