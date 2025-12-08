快訊

全國童軍服務日 桃園童軍學習協助動物救傷

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
青年童軍學習維持野生動物臨時安置空間的重要性，親身感受救傷現場的實務挑戰。圖片提供/桃園童軍會
青年童軍學習維持野生動物臨時安置空間的重要性，親身感受救傷現場的實務挑戰。圖片提供/桃園童軍會

桃園市武陵高中、桃園高中、中壢高中及北科附工四校童軍聯團與桃園市野鳥學會合作，參加2025年全國童軍服務日活動。

12月7日舉行的全國童軍服務日活動，桃園市童軍夥伴在野生動物救傷醫院，推動環境服務與永續教育體驗。

他們不僅參與清潔與整理作業，也透過獸醫師專業講解，深入了解野生動物救援流程、人為環境造成的傷害以及生態保育的重要，展現青年投入自然保育的行動力。

今年桃園市高中四校行義蘭姐童軍聯團與桃園市野鳥學會合作，走進野生動物救傷醫院，從實際觀察與操作理解保育單位的辛勞，學習面對受傷野生動物的正確方式，學生接觸真實的環境議題，使青年學生理解與反思生態環境議題。

桃園童軍協助鳥籠清潔、環境維護與物資整理。許多人第一次接觸大型鳥籠及高壓水槍，清理充滿殘渣、落葉與排遺的場域時，體會救傷環境維持的重要。獸醫師帶領他們了解收容動物的救治流程、人為環境造成的傷害、誤餵食的危害等議題，讓學生對野生動物保育有更全面的認識。

桃園高中洪莛筑表示，首次踏入野生動物救傷單位讓她震撼感動。透過獸醫師講解，了解遇到受傷動物的正確處置方式，也聽到許多動物因人為因素致傷甚至死亡的案例。聽到動物因人類設施或錯誤餵食而不治，真的很難過。

武陵高中許寶月說，她以為清理鳥籠只是簡單工作，沒想到大型籠舍需要相當力氣與耐心。使用高壓水槍清潔殘渣與排遺是全新挑戰，她意識到維持救傷醫院環境的困難。獸醫師分享的台灣黑熊案例，讓她理解生態議題不只有對錯，更需理解不同族群的立場。

北科附工楊承勳指出，遇到受傷動物不能直接碰，必須用正確方式處理，才不會造成二度傷害。

桃園市野鳥學會主任醫師郭昱德表示，透過與童軍團合作，可讓更多青年看見保育工作的真實樣貌，也能讓服務學習更具深度。

桃園市野鳥學會與桃園市四所高中童軍在全國童軍服務日共同參與野生動物救傷服務。圖片提供/桃園童軍會
桃園市野鳥學會與桃園市四所高中童軍在全國童軍服務日共同參與野生動物救傷服務。圖片提供/桃園童軍會

獸醫師 動物 桃園 童軍

