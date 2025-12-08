淡水國中「藝氧化二氫」畢展登場 南街殷賑多元呈現

淡水國中第32屆藝術才能美術班在淡水滬尾藝文休閒園區故事館展開畢業成果展，主題為「藝氧化二氫」，其中由學生與老師等比例仿作台灣藝術家郭雪湖名作〈南街殷賑〉，重現大稻埕繁華景象，也象徵淡水河串連北台灣文化與貿易的重要角色，並且多元呈現三年藝術學習成果。

本展由美術班師生共同策展，美術班導師曾怡馨老師表示，展覽以「藝氧化二氫（H₂O）」為主題，是從水的化學式延伸發想，象徵藝術創作如同水一般，是滋養生命、思考與創意的重要元素，也呼應水在水彩、水墨等創作媒材中的重要角色，因此成為策展核心概念。

學務主任陳玉萍表示，學生作品涵蓋水彩、油畫、陶藝、篆刻、布袋戲偶、手作地毯、踩街道具等，呈現美術班三年累積的多元成果。今年入口處最受矚目的作品之一，是全班共同創作、等比例仿作台灣藝術家郭雪湖名作〈南街殷賑〉，作品重現大稻埕繁華景象，也象徵淡水河串連北台灣文化與貿易的重要角色。

本次展覽亦呈現美術班三年跨媒材與跨領域課程成果。七年級課程奠基於陶藝捏塑與篆刻技法，八年級發展踩街道具與布景設計與手作地毯創作，九年級則運用電腦繪圖與雷射雕刻進行文創商品與夜燈設計等課程，讓學生在課程中累積更廣的藝術視野與技法。

參與創作的學生邱子玹表示，創作〈南街殷賑〉的過程不只是模仿，更是重新了解淡水與大稻埕之間的歷史關係，我們在畫中找到自己與土地的連結。

曾於全國學生美術比賽中獲獎的學生羅予歆分享，美展讓我們把三年所有練習與作品用最完整的方式呈現。我們不只是完成作品，而是學習怎麼成為有想法的創作者。

淡水國中校長王潔雯表示，學校長期重視藝術人才培育與特色課程發展，期望透過展覽平台，讓孩子的藝術天賦被看見。淡水國中誠摯邀請社會各界蒞臨參觀，共同感受美術班學生最真摯、最具原創精神的學習成果。展期由114年11月29日至115年1月4日。

