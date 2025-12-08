快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

首屆青漫獎得獎名單公布 羅高學生獲個人組金獎

中央社／ 台北8日電

金漫獎向下延伸，文化部今年首度辦理「青漫獎」，吸引逾250件作品投件，得獎名單今天公布，個人組金獎由國立羅東高中江翊丞摘下，團體組由桃園市立陽明高中學生獲得金獎。

首屆青漫獎共有47獎項，總獎金達新台幣123萬元。以「傳聲筒」作品獲獎的江翊丞將獲4萬元獎金，而以「About love, four leaf clover」奪獎的桃園市立陽明高中學生將可獲15萬元。

評審團今天透過新聞稿表示，首屆青漫獎或許不到最完美的狀態，但是一個開始，開啟一扇門，評審過程雖然頭痛，然而評完後，都欣慰能找到心目中的好作品，一如窺見門後瑰麗的風景。

首屆青漫獎團體組得獎作品反映青少年豐沛的漫畫創作能量，各組參賽團隊在表現技法、劇情設定及題材選擇上都別具細膩巧思與用心；個人組得獎作品則各自展現成熟的畫技與分鏡設定，並且透過精巧的劇情安排讓作品產生強烈的情感張力。

評審團表示，現今全球娛樂產業中受歡迎的動畫、小說等IP中有一定的比例源頭來自「漫畫」改編，這幾年在多方努力下，「台灣漫畫」已逐漸被大眾看見，在此時辦理青漫獎，對於台漫「向下扎根」至青少年，並持續促進台灣漫畫產業的發展與可能性，別具重要意義。

首屆青漫獎完整得獎名單已公告於金漫獎官方網站，後續除頒獎典禮外，也會針對青漫獎得獎者辦理作品展覽、系列培力輔導課程，文化部將於2026年1月辦理頒獎典禮。

金漫獎

延伸閱讀

《孤獨搖滾！》團結Band將參加2026大港開唱！為海外首次出演

台中「星燃計畫」3個月減重競賽落幕 冠軍突破瓶頸狂瘦35.3公斤

公視新任董監事審查程序傳啟動 文化部：積極作業中

說唱藝術保存者陳寶貴辭世 文化部頒贈旌揚狀

相關新聞

建中生以「911事件」展作品惹議 校方撤下致歉：確有不妥

建中有學生日前在課程中以911事件發想作品，並在展覽中展出，引發熱議。有網友認為911是許多家庭真實傷口，不應開玩笑。校...

彰化「生生有鮮奶」擴大到私立中小學 明年投入1.5億11萬生受惠

彰化縣政府去年起推動縣內學童的「生生有鮮奶」，縣政府針對明年2026年也已編列1億540萬元經費擴大補助「生生有鮮乳」政...

影／摸過必留下痕跡！苗栗首辦校園鑑識挑戰賽 重建CSI犯罪現場

「如果你的指甲裡出現命案被害人的皮屑，明顯代表你和死者曾有接觸，必須給個合理交代！」國立苗栗高中12月6日與縣警局合作舉...

苗栗建國國中校慶千人舞精彩家長會請喝珍奶 縣長加碼雞排

苗栗縣頭份市建國國中30周年校慶，千人大會舞表演精彩，學校家長會請喝珍珠奶茶獎勵，縣長鍾東錦認為珍奶配雞排才對味特別「加...

星級主廚教鮭魚炒飯 學童「自己煮的最好吃」鍋底朝天 師長飽眼福

星級主廚下鄉教做家常美食，彰化縣偏鄉小校二林鎮萬合國小、土庫國小30名學童一起上課，從熱鍋到香噴噴XO醬鮭魚炒飯上桌總共...

世界另一端的回應…高雄文府國中推敘利亞筆友計畫 書畫交流真實體驗

高雄市文府國中推動閱讀，今年以「敘利亞筆友計畫」讓學生透過書寫與繪畫跨國交流，串聯難民主題書展與生存情境桌遊；計畫並於昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。