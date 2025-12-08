星級主廚教鮭魚炒飯 學童「自己煮的最好吃」鍋底朝天 師長飽眼福

星級主廚下鄉教做家常美食，彰化縣偏鄉小校二林鎮萬合國小、土庫國小30名學童一起上課，從熱鍋到香噴噴XO醬鮭魚炒飯上桌總共用了3個半小時，不到15分鐘一掃而空，師長客氣讓小朋友優先取用，結果只能望鍋興歎。

單車天使協會常態性舉辦小星廚公益課程，萬合國小、土庫國小聯合申請，得到擁有法國奧古斯名人堂名爵榮譽勳章、法國奧古斯大中華區廚藝榮譽勳章星、法國藍帶美食勳章的主廚張志穎到校，在萬合國小會議活動室教做法式XO黃金鮭魚炒飯。

張志穎示範作法，先倒入食用油熱鍋，整個鍋面都有油，洋蔥、大蒜切成末倒入鍋裡炒至半熟，再倒入全蛋蛋液，每組炒飯分量5至7人 蛋液分量是兩個雞蛋，跟洋蔥、大蒜炒出蛋香，倒入隔夜白飯炒至有熱度，切好的300公克鮭魚肉丁倒進鍋內拌炒到魚肉快熟時，先淋XO醬、灑胡椒粉，最後淋一些醬油上色。

萬合和土庫的高年級各20名學童、10名學童分為五組，跟著星級廚師步驟炒飯，只見星級廚師一氣呵成，小朋友炒飯、翻鍋時發生食材和飯粒逸出鍋子，尤其翻鍋對學童是高難度動作，不是沒翻成就是一翻整個桌面都是食材，還好桌面事前擦乾淨，可以撿回鍋內繼續炒。

費時3個半小時又洗又切又炒，XO黃金鮭魚炒飯大功告成剛好當午餐，萬合教導組長梁輝可與高年級兩名導師、自然科老師，及土庫校長王聖賢、教導主任、訓導組長讓小朋友先取用，果然「自己煮的最好吃」鍋底朝天，師長都沒吃到，笑著說「沒關係，你們吃就好。」

萬合校長陳金鍠表示，學童下廚之前，國家弦樂團教授帶領4名首席大、中、小提琴家演奏奧地利、阿根廷、捷克、法國、英國等多國的知名樂曲，讓孩子得到身、心、靈的饗宴，有充滿快樂的校園生活。

商品推薦