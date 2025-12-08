人口快速成長！ 桃園斥8.26億 新建大園航科國小

桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。市長張善政表示，該工程耗資8億2600萬元，新校預計2027年底竣工，2028學年度開始招生，盼滿足當地民眾需求。

航科國小選址位於大園區客運二段文小用地，基地面積約2萬5783平方公尺。校舍規畫地下1層、地上3層建築，包含小學部教室37間、幼兒園教室6間、12間行政辦公室，並提供54席汽車與40席機車停車位。戶外空間則包含操場、球場、遊戲區及滯洪池等多元設施。

張善政表示，大園區人口持續快速成長，現有的潮音國小已經額滿，無法再招收新學生，航科國小的興建可有效紓解周邊學校就學壓力；該校附近也正在籌設「大園智慧科技園區」，目前在內政部審查，預期將帶來高科技產業進駐，創造更多就業機會。

張善政透露，航科國小是桃園市教育擴建計畫的重要一環，全市目前共有8所新學校正在規畫或興建中，市府將投入約100億元預算，配合桃園各區域的快速發展，盼滿足當前需求，也為桃園未來的發展奠定堅實基礎。

工務局表示，航科國小校舍全面導入綠建築精神，強調自然採光、通風與節能設計。校園規畫生態景觀池、複層植栽及雨水循環系統，營造貼近自然的學習環境。建材選用低碳、無毒且健康的材質，兼顧師生的安全與舒適。

幼兒園也獨立設置專屬出入口與活動區域，確保幼童安全。校園入口處設置雨遮，為學生與家長提供舒適的接送空間。透過校園外部空間的開放，可促進鄰里共享與社區共融，成為大園地區教育與生活發展的新亮點。 桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。圖／桃園市工務局提供 桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。記者朱冠諭／攝影

