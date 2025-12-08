快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

人口快速成長！ 桃園斥8.26億 新建大園航科國小

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。市長張善政表示，該工程耗資8億2600萬元，新校預計2027年底竣工，2028學年度開始招生，盼滿足當地民眾需求。

航科國小選址位於大園區客運二段文小用地，基地面積約2萬5783平方公尺。校舍規畫地下1層、地上3層建築，包含小學部教室37間、幼兒園教室6間、12間行政辦公室，並提供54席汽車與40席機車停車位。戶外空間則包含操場、球場、遊戲區及滯洪池等多元設施。

張善政表示，大園區人口持續快速成長，現有的潮音國小已經額滿，無法再招收新學生，航科國小的興建可有效紓解周邊學校就學壓力；該校附近也正在籌設「大園智慧科技園區」，目前在內政部審查，預期將帶來高科技產業進駐，創造更多就業機會。

張善政透露，航科國小是桃園市教育擴建計畫的重要一環，全市目前共有8所新學校正在規畫或興建中，市府將投入約100億元預算，配合桃園各區域的快速發展，盼滿足當前需求，也為桃園未來的發展奠定堅實基礎。

工務局表示，航科國小校舍全面導入綠建築精神，強調自然採光、通風與節能設計。校園規畫生態景觀池、複層植栽及雨水循環系統，營造貼近自然的學習環境。建材選用低碳、無毒且健康的材質，兼顧師生的安全與舒適。

幼兒園也獨立設置專屬出入口與活動區域，確保幼童安全。校園入口處設置雨遮，為學生與家長提供舒適的接送空間。透過校園外部空間的開放，可促進鄰里共享與社區共融，成為大園地區教育與生活發展的新亮點。

桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。圖／桃園市工務局提供
桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。圖／桃園市工務局提供
桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市大園區人口持續增長，市府規畫新設航科國小，第一期校舍工程今天舉辦開工動土典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園 校園 張善政

延伸閱讀

張善政至八德守望相助中隊慰勤 感謝隊員不分日夜辛勞付出

影／朱立倫與張善政重返建中 分享求學歷程與人生經驗

張善政感謝楊梅守望相助中隊志工付出 承諾提供完整後勤支援

桃園治安成果獲中央肯定 張善政感謝警員、守望隊員辛勞

相關新聞

建中生以「911事件」展作品惹議 校方撤下致歉：確有不妥

建中有學生日前在課程中以911事件發想作品，並在展覽中展出，引發熱議。有網友認為911是許多家庭真實傷口，不應開玩笑。校...

彰化「生生有鮮奶」擴大到私立中小學 明年投入1.5億11萬生受惠

彰化縣政府去年起推動縣內學童的「生生有鮮奶」，縣政府針對明年2026年也已編列1億540萬元經費擴大補助「生生有鮮乳」政...

影／摸過必留下痕跡！苗栗首辦校園鑑識挑戰賽 重建CSI犯罪現場

「如果你的指甲裡出現命案被害人的皮屑，明顯代表你和死者曾有接觸，必須給個合理交代！」國立苗栗高中12月6日與縣警局合作舉...

苗栗建國國中校慶千人舞精彩家長會請喝珍奶 縣長加碼雞排

苗栗縣頭份市建國國中30周年校慶，千人大會舞表演精彩，學校家長會請喝珍珠奶茶獎勵，縣長鍾東錦認為珍奶配雞排才對味特別「加...

星級主廚教鮭魚炒飯 學童「自己煮的最好吃」鍋底朝天 師長飽眼福

星級主廚下鄉教做家常美食，彰化縣偏鄉小校二林鎮萬合國小、土庫國小30名學童一起上課，從熱鍋到香噴噴XO醬鮭魚炒飯上桌總共...

世界另一端的回應…高雄文府國中推敘利亞筆友計畫 書畫交流真實體驗

高雄市文府國中推動閱讀，今年以「敘利亞筆友計畫」讓學生透過書寫與繪畫跨國交流，串聯難民主題書展與生存情境桌遊；計畫並於昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。