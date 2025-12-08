台南長榮女中學生巧手創作 橘子變可愛版耶誕樹
台南長榮女中規劃校園耶誕節慶祝活動，餐飲科學生利用當令水果橘子進行果雕創作，將剝下的橘子皮以竹籤交錯堆疊，再插回去皮的橘子上成為可愛版耶誕樹，端上餐桌賞心悅目。
長榮女中校長蔡玉敏今天告訴中央社記者，長榮女中為教會學校，耶誕節為每年重點節慶，12月起安排一系列相關慶祝活動，且與課程結合，希望學生們在慶祝節慶之餘，也能精進學習成果。
餐飲科學生發表烘焙實務課成果，安排三年級學生製作薑餅屋，也有學生利用當令水果，以橘子挑戰另類果雕，不用刀子，僅用手將橘子剝皮，再以竹籤將果皮交錯堆疊，最後插在去皮的橘子上，完成可愛耶誕樹。
飲調課則有學生挑戰咖啡拉花及立體雕花，學生們在咖啡杯上拉出耶誕樹圖案，也用奶泡雕出可愛耶誕老公公。
蔡玉敏表示，校方並規劃在耶誕節前一天舉辦薑餅屋創作大賽、耶誕英文歌曲比賽、耶誕慶祝會，當天不上課，讓學生唱歌跳舞感受過節氣氛。
