高市中路國小百年榕樹獲列「受保護樹木」 阿蓮首棵

高雄阿蓮區中路國小內有棵逾百年大榕樹，是中路國小與中路里居民共同珍貴記憶；日前專家審議後，正式列為「受保護樹木」，昨天舉行揭牌儀式，老樹成為地方生命力與情感象徵。

中路國小昨天舉行第103屆校慶運動大會，同時攜手農業局辦理百年大榕樹獲列「受保護樹木」揭牌儀式。中路國小校長汪正中說，未來學校將推動「走讀阿蓮」課程，以老樹、在地文史與自然環境為主題，引導孩子更貼近土地、理解家鄉。

農業局今天發布新聞稿說明，縣市合併後，市府重新制定相關自治條例並成立特定紀念樹木保護審議會，由學者專家依據樹齡、歷史、文化等面向審議全市珍貴樹木，並定期進行健檢、保護棲地。

目前高雄市共有741棵特定紀念樹，其中18棵因其特殊性與代表性，依據「森林法」列為「受保護樹木」；此次，這棵百年榕樹，也是阿蓮第1棵受保護樹木。

農業局表示，為促進老樹健康成長，期間也邀專家多次會勘，並與校方合作改善棲地周邊環境，包括縮減車行動線、擴大根系生長空間、設置氣根導氣管等，讓老樹未來可以更加健康茁壯生長。

林業及自然保育署屏東分署表示，中央補助地方政府辦理受保護樹木的調查、維護、健檢等，多年來累積不少基礎資料及成果，期待讓更多民眾了解這些承載地方歷史情感記憶的樹木，並讓未來世代都能共享這些自然資源與城市記憶。

