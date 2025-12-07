對特殊生的衝突與後悔 小六童繪和解勇氣

用孩子的視角修「和好」學分，小六生描繪對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法與修補關係的勇氣，繪本獲羅慧夫顱顏基金會兒童文學獎銀獎，讓衝突與後悔成為成長的養分。

羅慧夫顱顏基金會今天舉辦第28屆「用愛彌補兒童文學獎」頒獎典禮，這次從143件作品中評選出金獎、銀獎各1名，佳作3名，以及優選5名，共10件優秀作品獲獎。就讀台中市永春國小六年級、從幼兒園起便熱愛繪畫的林可宸，以「我討厭你」繪本作品獲得銀獎，勇敢地將自身校園經歷畫出。

林可宸分享，曾因不瞭解而對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法，在面對不適應與誤解時的情緒波動，故事主角「我」以直白心聲訴說因為不理解而對同學的產生厭惡，隨著劇情推進，從不斷堆疊的抱怨到同理、和解，傳遞衝突後的理解與修補關係的勇氣。

回想這段過程，林可宸認為，在理解同學特殊狀況後，讓她明白不是每個人生下來就是健康的，何必在乎「公平」這兩個字，更重要的是同理，讓她發現原來每個人本來就是不一樣的。她希望透過繪本提醒大家，「每個人都可能在衝突後感到後悔，和好不只是道歉，更是一種成長。」

這次兒童文學評審之一、國語日報週刊主編侯宗華指出，「我討厭你」巧妙運用水果頭像隱喻角色特質，強化角色辨識度與情感張力。畫面設計上，作者採用俯視構圖、大量斜線與鮮明表情，呈現出電影分鏡般的效果，甚至展現出未來成為導演的潛力。

獲得金獎的施博皓，就讀彰化縣和美鎮和仁國小四年級，暑假期間在父母陪伴下完成作品「相處．知道」，靈感來自班上同學之間的互動，從「前一秒是朋友、下一秒吵架」的日常，延伸到「和好」的主題，提醒大家相處中難免有摩擦，但理解與包容能讓世界更美好。

「用愛彌補」兒童文學獎，已連年辦理28年，是全國性的公益小學生繪本比賽，鼓勵孩子的自我表達與創作外，培育幼齡時期正向品格的發展，今年以「和好」為主題的創作經驗，化作下一段人生旅程的養分，明天起開放民眾限量免費索取這屆得獎繪本。

