建中生以「911事件」展作品惹議 校方撤下致歉：確有不妥

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
建中有學生日前在課程中以911事件發想作品，並在展覽中展出，但有網友認為，該事件不應拿來炒作、開玩笑。圖／截自「tonyw_1994_」threads帳號
建中有學生日前在課程中以911事件發想作品，並在展覽中展出，但有網友認為，該事件不應拿來炒作、開玩笑。圖／截自「tonyw_1994_」threads帳號

建中有學生日前在課程中以911事件發想作品，並在展覽中展出，引發熱議。有網友認為911是許多家庭真實傷口，不應開玩笑。校方表示，目前已下架該作品，對於觀展人不安和事件相關人傷痛，表達誠摯歉意。

有建中學生新媒體藝術課程展中，展出名為「打造永續發展的建築-119大樓」作品，並表示是以美國911恐怖攻擊事件為靈感，將雙子星大樓意象作為新媒體課程中的作品，但此舉卻引發不小討論。

有網友在社群平台直言，可以挑戰社會議題、挑戰政治、甚至挑戰國族敘事，但911事件是幾千個家庭真實傷口，不應「開玩笑」，不應當成創作靈感不夠、想找話題時用來炒話題的材料。

校方表示，近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，已撤下此件作品，對該作品引起觀展人不安和911攻擊事件相關人傷痛，在此表達誠摯歉意。

校方說，目前已在原作品區域張貼911事件相關資料，喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。

