聽新聞
0:00 / 0:00
建中生以「911事件」展作品惹議 校方撤下致歉：確有不妥
建中有學生日前在課程中以911事件發想作品，並在展覽中展出，引發熱議。有網友認為911是許多家庭真實傷口，不應開玩笑。校方表示，目前已下架該作品，對於觀展人不安和事件相關人傷痛，表達誠摯歉意。
有建中學生新媒體藝術課程展中，展出名為「打造永續發展的建築-119大樓」作品，並表示是以美國911恐怖攻擊事件為靈感，將雙子星大樓意象作為新媒體課程中的作品，但此舉卻引發不小討論。
有網友在社群平台直言，可以挑戰社會議題、挑戰政治、甚至挑戰國族敘事，但911事件是幾千個家庭真實傷口，不應「開玩笑」，不應當成創作靈感不夠、想找話題時用來炒話題的材料。
校方表示，近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，已撤下此件作品，對該作品引起觀展人不安和911攻擊事件相關人傷痛，在此表達誠摯歉意。
校方說，目前已在原作品區域張貼911事件相關資料，喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言