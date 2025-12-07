彰化「生生有鮮奶」擴大到私立中小學 明年投入1.5億11萬生受惠
彰化縣政府去年起推動縣內學童的「生生有鮮奶」，縣政府針對明年2026年也已編列1億540萬元經費擴大補助「生生有鮮乳」政策，除原先補助縣立公立國民中小學等學校，還擴大到私立國中小學及幼兒園；彰化縣府為精進縣內乳業發展，近日組團到紐西蘭考察當地牧場。
今年起紐西蘭液態乳以零關稅進口，衝擊地方產業，彰化是酪農大縣，養牛數量與產乳量均居全台之冠，扮演供應國內乳品的重要角色。彰化縣府指出，明年「生生有鮮奶」除原先補助本縣公立國民中小學(含附設幼兒園)學校220所外，還涵蓋本縣私立國民中小學(含幼兒園)學校254所，預估受益學生人數達11萬6600人。
彰化縣長王惠美於12月7日率領縣內農業團體重要領袖農會總幹事前往紐西蘭考察當地牧場，作為縣內制定畜牧政策的參考依據。
參訪團到Burnrite 牧場，縣府指出，業者核心競爭力之一是對牧草的重視與專業，紐西蘭乳業成功的基礎來自優質牧草，牧場場主為參訪團展示不同草種的功能與適地適種原則，並分享一年四季草場管理的重點。從春季的快速生長、夏季的耐旱管理，到秋冬的補播與輪牧策略，展現紐西蘭農場配合自然節奏的生產哲學。
彰化縣長王惠美表示，Burnrite牧場為當地私人牧場並非觀光農場，不輕易接待團客參訪，紐西蘭台灣商會江佩真會長的協助下，才讓參訪團能實地感受當地牧場經營現況。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言