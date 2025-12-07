影／摸過必留下痕跡！苗栗首辦校園鑑識挑戰賽 重建CSI犯罪現場

「如果你的指甲裡出現命案被害人的皮屑，明顯代表你和死者曾有接觸，必須給個合理交代！」國立苗栗高中12月6日與縣警局合作舉辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，苗栗縣政府警察局長王森瑒強調鑑識是警察辦案工作「最講究邏輯的一塊」，參加的國中學員如果有興趣歡迎未來投入這項工作，讓罪犯無所遁形。

苗栗縣警局與國立苗栗高中合作，在縣內首度辦理CSI的體驗課程營隊，帶領國中生實際體驗指紋採證、跡證判讀等鑑識技術，苗栗高中圖書館一樓布置了命案現場的情境、展示各項鑑識、科學偵測儀器，盼以真實情境讓學生了解科學在破案中的關鍵角色，並培養觀察力、邏輯思維與專注力。

王森瑒指出，鑑識是警界最科學、最講求邏輯的工作領域，警局希望這次營隊能呈現鑑識科學各種技術和風貎，很感謝縣長鍾東錦的大力支持，補助1800萬元在2年內完成鑑識儀器更新，並能與刑事局刑事鑑識中心串接，形成完整鑑識體系，案件可依層級向上遞送，實驗室相互支援，縮短鑑識時程並提升破案效率。

苗栗高中校長巫正成致力推動就近入學，希望優秀苗栗學子留在縣內就讀國中、高中，主辦這場科學營，希望讓學生看見苗中多元學習的課程，大家可透過學習讓未來充滿無限可能。

副縣長邱俐俐也到營隊現場致意，透過縣警局鑑識科長李協昌的解說，她對各項儀器的運作和功能都很好奇，例如車禍調查，從車身散落的微小碎片，就能分析比對不同塗層，找出可疑車輛是否肇事，小小的細碎落漆成為破案的關鍵證物；還有用手摸過的千元大鈔，雖然肉眼看不出有指紋，但儀器就看得見，現場血跡即使被清洗，一樣查得出。

王森瑒表示，縣警局及各分局的鑑識單位今年已勘察現場1137件，其中比對出指紋鎖定涉案對象查辦共390案，打詐案件也比對出車手127案、165人次，績效卓著。其實有不少案件經由現勘察勘後發覺犯罪事證，例如去年竹南一件火災現場，在燃燒殘跡中到已融化的玻璃瓶進行鑑識，並以拉曼光譜檢出「4-甲基甲基卡西酮」毒品，進而發動溯源偵查，順利查獲製毒案4名犯嫌。

今年11月一名獨居老翁被發現倒臥自宅，原以為他是不慎跌倒導致額頭撕裂傷死亡，但警方採證時發現他的額頭有鈍器傷，不是單純跌倒，因此啟動偵查，查獲2名殺害老翁的嫌犯，這些都凸顯出現場勘察採證的重要。

邱俐俐指出，鑑識是警政科技的核心，近年來苗栗縣警局鑑識團隊成功協助偵破多件重大刑案，充分展現關鍵價值。在全國現場勘察績效評比中，除六都外，在指紋比對分組名列第一，縣府今年特別編列預算，將分兩年投入建置各分局證物處理室及警察局實驗室，透過科學守護正義。 國立苗栗高中與縣警局合辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場展示各種科學鑑識儀器和器材。記者胡蓬生／攝影 國立苗栗高中與縣警局合辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場展示各種科學鑑識儀器和器材。記者胡蓬生／攝影 國立苗栗高中與縣警局合作舉辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場布置刑案現場，讓學員觀察了解科學鑑識的場面。記者胡蓬生／攝影 國立苗栗高中與縣警局合作舉辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊。記者胡蓬生／攝影 縣警局鑑識人員說明各種科學偵查使用的儀器和功能。記者胡蓬生／攝影

