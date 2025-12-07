快訊

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

兩岸觀策／兩岸轉向隔橋分治？金廈大橋帶來往來新思維

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

影／摸過必留下痕跡！苗栗首辦校園鑑識挑戰賽 重建CSI犯罪現場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國立苗栗高中與縣警局合辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場展示各種科學鑑識儀器及使用的器材。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中與縣警局合辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場展示各種科學鑑識儀器及使用的器材。記者胡蓬生／攝影

「如果你的指甲裡出現命案被害人的皮屑，明顯代表你和死者曾有接觸，必須給個合理交代！」國立苗栗高中12月6日與縣警局合作舉辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，苗栗縣政府警察局長王森瑒強調鑑識是警察辦案工作「最講究邏輯的一塊」，參加的國中學員如果有興趣歡迎未來投入這項工作，讓罪犯無所遁形。

苗栗縣警局與國立苗栗高中合作，在縣內首度辦理CSI的體驗課程營隊，帶領國中生實際體驗指紋採證、跡證判讀等鑑識技術，苗栗高中圖書館一樓布置了命案現場的情境、展示各項鑑識、科學偵測儀器，盼以真實情境讓學生了解科學在破案中的關鍵角色，並培養觀察力、邏輯思維與專注力。

王森瑒指出，鑑識是警界最科學、最講求邏輯的工作領域，警局希望這次營隊能呈現鑑識科學各種技術和風貎，很感謝縣長鍾東錦的大力支持，補助1800萬元在2年內完成鑑識儀器更新，並能與刑事局刑事鑑識中心串接，形成完整鑑識體系，案件可依層級向上遞送，實驗室相互支援，縮短鑑識時程並提升破案效率。

苗栗高中校長巫正成致力推動就近入學，希望優秀苗栗學子留在縣內就讀國中、高中，主辦這場科學營，希望讓學生看見苗中多元學習的課程，大家可透過學習讓未來充滿無限可能。

副縣長邱俐俐也到營隊現場致意，透過縣警局鑑識科長李協昌的解說，她對各項儀器的運作和功能都很好奇，例如車禍調查，從車身散落的微小碎片，就能分析比對不同塗層，找出可疑車輛是否肇事，小小的細碎落漆成為破案的關鍵證物；還有用手摸過的千元大鈔，雖然肉眼看不出有指紋，但儀器就看得見，現場血跡即使被清洗，一樣查得出。

王森瑒表示，縣警局及各分局的鑑識單位今年已勘察現場1137件，其中比對出指紋鎖定涉案對象查辦共390案，打詐案件也比對出車手127案、165人次，績效卓著。其實有不少案件經由現勘察勘後發覺犯罪事證，例如去年竹南一件火災現場，在燃燒殘跡中到已融化的玻璃瓶進行鑑識，並以拉曼光譜檢出「4-甲基甲基卡西酮」毒品，進而發動溯源偵查，順利查獲製毒案4名犯嫌。

今年11月一名獨居老翁被發現倒臥自宅，原以為他是不慎跌倒導致額頭撕裂傷死亡，但警方採證時發現他的額頭有鈍器傷，不是單純跌倒，因此啟動偵查，查獲2名殺害老翁的嫌犯，這些都凸顯出現場勘察採證的重要。

邱俐俐指出，鑑識是警政科技的核心，近年來苗栗縣警局鑑識團隊成功協助偵破多件重大刑案，充分展現關鍵價值。在全國現場勘察績效評比中，除六都外，在指紋比對分組名列第一，縣府今年特別編列預算，將分兩年投入建置各分局證物處理室及警察局實驗室，透過科學守護正義。

國立苗栗高中與縣警局合辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場展示各種科學鑑識儀器和器材。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中與縣警局合辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場展示各種科學鑑識儀器和器材。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中與縣警局合辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場展示各種科學鑑識儀器和器材。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中與縣警局合辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場展示各種科學鑑識儀器和器材。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中與縣警局合作舉辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場布置刑案現場，讓學員觀察了解科學鑑識的場面。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中與縣警局合作舉辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊，會場布置刑案現場，讓學員觀察了解科學鑑識的場面。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中與縣警局合作舉辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中與縣警局合作舉辦「情境式鑑識挑戰賽」營隊。記者胡蓬生／攝影
縣警局鑑識人員說明各種科學偵查使用的儀器和功能。記者胡蓬生／攝影
縣警局鑑識人員說明各種科學偵查使用的儀器和功能。記者胡蓬生／攝影

科學 警察

延伸閱讀

影／踏上「藍營鐵板」…苗栗媳婦鄭麗文回婆家 點出藍綠最大差異

出席新北苗栗同鄉會會員大會 賴清德拜託鄉親支持陳品安、蘇巧慧

苗栗年底最強音樂會！明後連續兩天在苗栗巨蛋體育館熱力登場

乙未戰爭130周年紀念 銅鑼灣1895文化生活館連兩天安排多元節目

相關新聞

影／摸過必留下痕跡！苗栗首辦校園鑑識挑戰賽 重建CSI犯罪現場

「如果你的指甲裡出現命案被害人的皮屑，明顯代表你和死者曾有接觸，必須給個合理交代！」國立苗栗高中12月6日與縣警局合作舉...

苗栗建國國中校慶千人舞精彩家長會請喝珍奶 縣長加碼雞排

苗栗縣頭份市建國國中30周年校慶，千人大會舞表演精彩，學校家長會請喝珍珠奶茶獎勵，縣長鍾東錦認為珍奶配雞排才對味特別「加...

世界另一端的回應…高雄文府國中推敘利亞筆友計畫 書畫交流真實體驗

高雄市文府國中推動閱讀，今年以「敘利亞筆友計畫」讓學生透過書寫與繪畫跨國交流，串聯難民主題書展與生存情境桌遊；計畫並於昨...

歡慶創校104年！台南一中首推學校開放日 吸引家長、社區居民走進校園

國立台南一中今天歡慶創校104年，首度推出「學校開放日」（OpenHouse），吸引眾多學生、家長及社區居民走進校園，探...

校園運動會舞曲年年更新 彰化百年老校跳「心電心」

彰化縣北斗國小今128歲生日，800多名師生和上千名家長歡樂慶祝，今氣溫回暖適合戶外活動，各年級老師規畫適合小朋友的趣味...

桃園校園垃圾費隨袋徵收上路 校方憂「外來垃圾」加劇負擔

桃園市政府推動垃圾減量，12月起在學校、市場與政府機關試辦垃圾費「隨袋徵收」政策，但不少校園備受「外來垃圾」困擾，研議假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。