苗栗建國國中校慶千人舞精彩家長會請喝珍奶 縣長加碼雞排
苗栗縣頭份市建國國中30周年校慶，千人大會舞表演精彩，學校家長會請喝珍珠奶茶獎勵，縣長鍾東錦認為珍奶配雞排才對味特別「加碼」，1460名師生一起共享的小確幸。
頭份國中「珍奶+雞排」事件，引發津津樂道，一些師生、家長分享將是非常難忘的一段國中回憶，方麗萍還原事件，表示30周年校慶因為要千人大會舞，壓力都很大，又遇到颱風，各種進度卡關，獲家長會支持，她跟主任約定只要學生預演表現好、校慶當天也很穩，「我們就請全校喝珍珠奶茶」，孩子是需要鼓舞的。
方麗萍說，校慶當天從表演到聽致詞，坐了這麼久，依然展現最好的精神，她跟鍾縣長提及學生為什麼這麼棒嗎？因為只要表現好，就有珍奶喝，縣長問她學生數及花費，準備離開前，突然宣布「珍奶就是要配雞排才對味」，要請大家吃雞排，掀起歡聲雷動。
學校安排段考後一天，1460名師生一起吃雞排，幸福感加倍，因此11月26日開了特別的雞排會議，並經過試吃，要求大小、口味要一致，符合學生平常在外面買的熟悉味道，要吃得安全、吃得公平、吃得開心。
方麗萍表示，12月5日下午2點45分在操場集合，領珍奶及雞排，第7節課間開放師生一起享用，也拉近彼此的感情，其中，4名老師、11名學生吃素，雞排改杏鮑菇、四季豆，全校一起享用的小確幸。
值得一提是建國國中近來在全國賽事表現亮眼，日前在台中市舉辦全國語文競賽決賽，個人賽老師林永強奪得台語演說教師組全國特優，主任黃秋香指導團體賽讀者劇場，學生李研萱、林宇飛、彭皓語、黃紫阡以「颱風（風搓）」為題，客語演繹「能不能放颱風假」等情節，也獲得全國特優。
昨天在高雄市舉辦的全國中小學客家藝文競賽，黃秋香指導學生黃紫阡、林宇飛、陳旻琪以作品「客家新世界」，獲客語口說藝術類第一，主任黃國哲指導客語歌唱表演類「月光下・轉動夢想」也奪冠。
