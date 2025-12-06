校園運動會舞曲年年更新 彰化百年老校跳「心電心」

彰化縣北斗國小今128歲生日，800多名師生和上千名家長歡樂慶祝，今氣溫回暖適合戶外活動，各年級老師規畫適合小朋友的趣味競賽及小朋友喜歡的流行樂曲，在操場度過充滿活力的白天。

北斗國小校慶除了展示學童才藝成果，重點放在學童運動會，老師、家長會長鄭英俊帶領家長會委員的趣味競賽作為點綴。今年運動員進場主題是AI，小朋友最能想到的就是機器人，因此金鋼戰神等各式各樣機器人裝扮出籠，最能喚起五、六年級學童親人回憶的是無敵鐵金剛，阿公、阿嬤和叔叔伯伯忍不住說「好像回到小時候」。

高年級學童表演大會操，中、低年級表演大會舞，舞曲最能反映時下小學生喜好，今舞曲是「心電心」、「Bang Bang Bang」取代這兩年流行的黑桃A，小蘋果等歌曲更是褪色，家長拿手機在場邊猛拍，為孩子留下美好景像。

徑賽場分年級分組進行80公尺賽跑，田賽場草皮區舉辦趣味競賽，競賽內容大多是用器物承載球類競速，例如羽毛球放在羽毛拍上、圓錐筒上放球、傳球接力等，考驗小朋友的平衡感和精準度，還有運動鞋半脫後再力向前甩踢「一飛沖天」比踢出距離；校長游美雯說，團體舞蹈、趣味競賽都是老師為小朋友設計，讓運動會在健身之外也促進師生感情與互動，格外有意義。

