世界另一端的回應…高雄文府國中推敘利亞筆友計畫 書畫交流真實體驗
高雄市文府國中推動閱讀，今年以「敘利亞筆友計畫」讓學生透過書寫與繪畫跨國交流，串聯難民主題書展與生存情境桌遊；計畫並於昨天迎來荷蘭ArtEZ大學教授觀課。
文府國中今天發布新聞稿表示，荷蘭ArtEZ藝術大學教授強斯敦（John Johnston）蒞校觀課，強斯敦說，「藝術不是裝飾，而是理解世界、建立同理的途徑，應為世界服務，而非脫離現實。」
文府國中表示，今年首度實施「敘利亞筆友計畫」，一年級學生皆獲分配一位住在敘利亞的專屬筆友，親手書寫英文卡片並繪製祝福插畫，再由SSSP難民協會跨國轉送至戰火之地。
校方表示，當敘利亞孩童回以手繪作品與信件，孩子們第一次真切感受到「世界另一端有人在回應自己」，理解戰爭不再是教科書上的名詞，而是活生生的生命經歷。
此外，為擴大國際教育觸角，文府國中圖書館同步推出「難民主題書展」，從戰爭、逃離、收容、文化、重建等面向呈現多元觀點，引導學生透過閱讀理解全球難民議題的複雜性與人性價值。
學校並設計「如果我是敘利亞難民—生存之路」數位桌遊，讓學生在模擬旅途與抉擇中，面對「逃離或留下」「如何跨越邊境」等真實難關，學習在資訊判讀與危機情境中做出決策。不少學生體驗後說，第一次覺得，難民不是新聞，而是真實的人。
文府國中校長林啟文表示，學校以最慎重的態度迎接這次難得的國際交流，盼能讓世界看見台灣學生的溫暖、創意與真誠，除了感謝國立臺南藝術大學藝術史學系教師潘昌雨力邀強斯頓至台灣演講，並蒞臨學校參訪。
