桃園校園垃圾費隨袋徵收上路 校方憂「外來垃圾」加劇負擔
桃園市政府推動垃圾減量，12月起在學校、市場與政府機關試辦垃圾費「隨袋徵收」政策，但不少校園備受「外來垃圾」困擾，研議假日不對外開放廁所。環保局回應，將協助校園建立高風險熱點管理機制，若拍到違規亂丟垃圾可依法裁處。
因應垃圾費「隨袋徵收」政策試辦上路，桃園市各級學校校園規定一般垃圾得改用專用垃圾袋清運，但陸續有學校反映專用袋不夠用、活動與落葉清運等問題。尤其不少學校的球場、廁所等處友善鄰里對外開放，但面對校外人士遺留垃圾，傷透腦筋。
大園國小校方日前拍下假日過後，校園花台與廁所內被棄置大量飲料杯與回收物的髒亂畫面，忍不住PO網分享，「孩子們小小的雙手需要替大人清理垃圾，令人心疼」。
大園國小校長劉燕霏說，隨袋徵收政策美意甚好，目前學校以學年為單位收集垃圾，孩子們為了節省專用袋，會像環保小尖兵般，互相提醒要做好垃圾分類，教職員也會自行將垃圾帶回家，目前已確實減少不少垃圾量，校園環境也變得乾淨許多。
不過，校方也觀察到，最為苦惱是假日對外開放時遺留的垃圾，會有畢業生或附近居民到校園活動時，隨手丟棄垃圾，小朋友到學校還得打掃，甚至花時間清洗發臭的瓶罐，讓人看了相當不忍。學校方面已加強宣導公告，並設置監視器、外食置放區。
「若改善效果不好，就會減少對外開放校園空間。」劉燕霏說，有聽說已有其他學校不再對外開放廁所，但考量住附近的阿公阿嬤仍有到學校運動的需求，「我們還在掙扎中，也不希望少部分人沒公德心，影響其他人權利」，將持續觀察、漸進式調整。
桃園市環境管理處長張書豪說，每間學校狀況不一，環保局將協助加強校園周邊鄰里宣導，據新北校園經驗，亂丟垃圾是少數人的行為，會持續強化環境教育，學校也可在熱點裝攝影機監控，藉此嚇阻示警，屢勸不聽可將影像移給環保局依廢清法裁處。
因應垃圾費隨袋徵收新政策，副市長蘇俊賓昨到校說明，並聽取校方行政人員與老師第一線意見回應，環保局也製作10大Q＆A圖卡加強宣導，說明學校不會要求學生把垃圾帶回家、不會禁止學生在校吃早餐或飲食等，落葉以透明袋或容器收集即可。
