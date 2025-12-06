聯合盃作文花蓮初賽頒獎 傅崐萁勉學子「多思考、少依賴AI」

聯合報系與花蓮縣政府合辦的聯合盃作文大賽花蓮初賽今天頒獎，6組共210名學生受獎，許多孩子盛裝出席，家長在台前拍照留下榮耀的紀錄。國民黨立院黨團總召傅崐萁出席頒獎，期勉學子們多想、多思考，用創意為自己打造不一樣的人生。

聯合盃作文大賽由花蓮縣政府指導、聯合報系承辦，並獲得四維高中大力支持，今年邁入第19屆，有1800多人參加，國小中年級組到高中職組分成6組，經專業評審選出前5名及佳作。

今天在客家事務處演藝堂舉行頒獎典禮，傅崐萁及聯合報教育事業部總經理潘素滿、四維高中校長蔡忠和、花蓮縣中小學校長協會理事長劉文彥等人都出席恭喜受獎學子。

傅崐萁致詞時表示，聯合盃作文大賽各組題目都很有挑戰性，很需要多想、多思考。他認為，孩子成長過程中，要學習動腦思考，期勉青年學子遇到問題，先想一想如何解決，而不是馬上問AI，若能建立自己的邏輯和解決問題的能力，未來碰到任何困難都可以面對。

潘素滿感謝縣府長年支持，才能讓聯合作文大賽連辦19屆，成為熱愛閱讀、寫作的孩子們一個很重要的舞台；聯合盃作文大賽的出題向來十分活潑，從來沒有標準答案，就是要激發學生自我察覺，和具創意的思考、想像力。

她表示，今年花蓮初賽題目考驗學子想像力與溝通能力，像是國中7年級組題目「假如我有一台時光機」，引導孩子盡情發揮創意，寫出個人的論述觀點。她指出，從去年到今年，教學現場出現很多情緒問題，現在是AI時代，年輕一代更需要自我覺察的能力，並深入省思人與人間的互動與相處，這才是人與AI最大的不同。 聯合盃作文大賽花蓮初賽今天頒獎，聯合報教育事業部總經理潘素滿頒獎給得獎學子。記者王燕華／攝影

