歡慶創校104年！台南一中首推學校開放日 吸引家長、社區居民走進校園

中央社／ 台南6日電
台南一中6日歡慶創校104週年，首度推出「學校開放日」（Open House）並同步舉辦3場講座，吸引眾多學生、家長及社區居民走進校園參與。圖／台南一中提供（中央社）
台南一中6日歡慶創校104週年，首度推出「學校開放日」（Open House）並同步舉辦3場講座，吸引眾多學生、家長及社區居民走進校園參與。圖／台南一中提供（中央社）

國立台南一中今天歡慶創校104年，首度推出「學校開放日」（Open　House），吸引眾多學生、家長及社區居民走進校園，探索這座百年名校。

南一中今天舉辦創校104週年校慶園遊會，並與日本仙台青陵高校合作「瓷深の約定」瓷器特展，展示台日兩地學生共同以陶瓷為媒材的博物學研究成果；仙台青陵高校武田祐子、島倉透子、佐藤秋穗等3名教師也來台和台南一中師生交流。

「學校開放日」同步推出3場講座，同時帶領民眾走訪西竹圍之丘與竹園岡周邊場域，讓參與者從清代城牆到日治官舍群，看見台南城市紋理在百年間的層層生長。

此外，台南一中40多個社團也登台展現舞蹈、音樂、歌唱、才藝等，展現多元生命力。校史空間「南風竹園校史館」與「竹園岡文物館」則全面開放，帶領來訪者穿梭百年校園記憶。

台南一中校長廖財固表示，「學校開放日」慶祝104週年校慶，象徵教育向社區開放、知識向城市流動的實踐，讓人看見學生在學習、教師在教學、城市在與學校互動的活力校園。

台南 南一中 校園

