影／建中、北一女都輸了…中山女高邀寫百年校歌 黃國倫爆料這原因

北市中山女高今天128周年校慶活動，音樂人黃國倫帶領師生一起合唱他為該校所寫的百周年校慶紀念校歌，也透露建中、北一女曾邀自己寫歌，因為中山女高「歷史悠久，先搶先贏」，獲得全場歡呼聲。

黃國倫是中山女高100周年校慶紀念校歌「快樂中山人」詞曲創作人，今天受邀參與128周年校慶，正當在台上分享創作歷程時，學生在他後方發放米奇髮箍給多位貴賓。原本學生要給李洋白點紅蝴蝶結的款式，他一看到笑出來，隨後自己挑了金色蝴蝶結款式戴上。

「我這個秘密深藏很久」，黃國倫和師生分享，他的母校是建國中學、老婆寇乃馨的母校是北一女中，兩校都曾經跟他接觸要寫百年校歌，但是他就寫了中山女高，「因為中山女高先找我的，而真相是，中山女高是第一個先到百年的老學校，這個叫做歷史悠久，先搶先贏」，一番故事引起全場歡呼、笑聲和掌聲

黃國倫說，1997年時任校長林輝邀請為中山的百年寫新校歌，他非常開心也有點忐忑，因為自己是一個創作人，寫過很多的流行歌曲，這時他突然問台下學生「聽過我的歌曲的舉手？」現場不少笑聲，黃說，沒舉手的回去問爸媽或阿公、阿嬤應該聽過。

他提到，當時特別花2個月到中山探訪、感受中山的歷史故事和文化氛圍，還有跟學生跟老師們深入對談，後來寫下「快樂中山人」。她認為快樂非常重要，這世界上有很多人都不快樂，而快樂不是情緒也不是一種感覺，對他而言，快樂是一種決定、認知、真正的力量。

黃國倫鼓勵學生，當決定要拚一把，為夢想前行，可能很辛苦，但是「流淚撒種的，必要歡呼收割」，那種快樂是無與倫比。快樂也是一種認知，「當你知道你很珍貴、很寶貴，你珍惜你所有的一切，然後充滿感恩，那是一種長情的快樂。」最重要的是「快樂是一種力量」，當願意分享、去愛、去幫助別人、去付出，那是一種真正的快樂，「施比受更有福。」

最後，黃國倫大方透露拿了小抄，「因為這不是我的校歌，這是我寫的校歌。」自己當年讀建中時的校歌作者已經是古人，今天能夠和中山女高學生面對面，他鼓勵同學不要把它當作一首必須要唱的歌，他為學校寫這首歌是「妳對自己的宣告，也是中山女高給這世界的祝福。」 中山女高128周年校慶活動今登場，百周年校歌創作人黃國倫帶領師生大合唱。記者林佳彣／攝影 音樂人黃國倫今天分享為中山女高創作百年校歌的故事時，學生在後方發放米奇髮箍給運動部長李，原本給的是白點紅蝴蝶結的款式，李洋一看到笑出來，隨後自己挑了金色蝴蝶結款式戴上。記者林佳彣／攝影 中山女高128周年校慶活動今登場，百周年校歌創作人黃國倫（左）和校長張云棻、師生、家長全體大合唱。記者林佳彣／攝影

商品推薦