快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

影／建中、北一女都輸了…中山女高邀寫百年校歌 黃國倫爆料這原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（前左三）與校歌創作人黃國倫（前左二）等人受邀出席，與校長張云棻（前右三）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（前左三）與校歌創作人黃國倫（前左二）等人受邀出席，與校長張云棻（前右三）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影

北市中山女高今天128周年校慶活動，音樂人黃國倫帶領師生一起合唱他為該校所寫的百周年校慶紀念校歌，也透露建中、北一女曾邀自己寫歌，因為中山女高「歷史悠久，先搶先贏」，獲得全場歡呼聲。

黃國倫是中山女高100周年校慶紀念校歌「快樂中山人」詞曲創作人，今天受邀參與128周年校慶，正當在台上分享創作歷程時，學生在他後方發放米奇髮箍給多位貴賓。原本學生要給李洋白點紅蝴蝶結的款式，他一看到笑出來，隨後自己挑了金色蝴蝶結款式戴上。

「我這個秘密深藏很久」，黃國倫和師生分享，他的母校是建國中學、老婆寇乃馨的母校是北一女中，兩校都曾經跟他接觸要寫百年校歌，但是他就寫了中山女高，「因為中山女高先找我的，而真相是，中山女高是第一個先到百年的老學校，這個叫做歷史悠久，先搶先贏」，一番故事引起全場歡呼、笑聲和掌聲

黃國倫說，1997年時任校長林輝邀請為中山的百年寫新校歌，他非常開心也有點忐忑，因為自己是一個創作人，寫過很多的流行歌曲，這時他突然問台下學生「聽過我的歌曲的舉手？」現場不少笑聲，黃說，沒舉手的回去問爸媽或阿公、阿嬤應該聽過。

他提到，當時特別花2個月到中山探訪、感受中山的歷史故事和文化氛圍，還有跟學生跟老師們深入對談，後來寫下「快樂中山人」。她認為快樂非常重要，這世界上有很多人都不快樂，而快樂不是情緒也不是一種感覺，對他而言，快樂是一種決定、認知、真正的力量。

黃國倫鼓勵學生，當決定要拚一把，為夢想前行，可能很辛苦，但是「流淚撒種的，必要歡呼收割」，那種快樂是無與倫比。快樂也是一種認知，「當你知道你很珍貴、很寶貴，你珍惜你所有的一切，然後充滿感恩，那是一種長情的快樂。」最重要的是「快樂是一種力量」，當願意分享、去愛、去幫助別人、去付出，那是一種真正的快樂，「施比受更有福。」

最後，黃國倫大方透露拿了小抄，「因為這不是我的校歌，這是我寫的校歌。」自己當年讀建中時的校歌作者已經是古人，今天能夠和中山女高學生面對面，他鼓勵同學不要把它當作一首必須要唱的歌，他為學校寫這首歌是「妳對自己的宣告，也是中山女高給這世界的祝福。」

中山女高128周年校慶活動今登場，百周年校歌創作人黃國倫帶領師生大合唱。記者林佳彣／攝影
中山女高128周年校慶活動今登場，百周年校歌創作人黃國倫帶領師生大合唱。記者林佳彣／攝影
音樂人黃國倫今天分享為中山女高創作百年校歌的故事時，學生在後方發放米奇髮箍給運動部長李，原本給的是白點紅蝴蝶結的款式，李洋一看到笑出來，隨後自己挑了金色蝴蝶結款式戴上。記者林佳彣／攝影
音樂人黃國倫今天分享為中山女高創作百年校歌的故事時，學生在後方發放米奇髮箍給運動部長李，原本給的是白點紅蝴蝶結的款式，李洋一看到笑出來，隨後自己挑了金色蝴蝶結款式戴上。記者林佳彣／攝影
中山女高128周年校慶活動今登場，百周年校歌創作人黃國倫（左）和校長張云棻、師生、家長全體大合唱。記者林佳彣／攝影
中山女高128周年校慶活動今登場，百周年校歌創作人黃國倫（左）和校長張云棻、師生、家長全體大合唱。記者林佳彣／攝影

中山女高 建中 黃國倫

延伸閱讀

影／幫中山女高大隊接力鳴槍 李洋曝沒跑原因「我怕我跑太快」

出席大同、木柵國小校慶 蔣萬安：生生喝鮮奶將擴大至國中

影／李洋現身中山女高校慶 歡迎學生一同晨跑

台中大肚永順國小60周年校慶登場 盧秀燕：持續投資教育

相關新聞

影／建中、北一女都輸了…中山女高邀寫百年校歌 黃國倫爆料這原因

北市中山女高今天128周年校慶活動，音樂人黃國倫帶領師生一起合唱他為該校所寫的百周年校慶紀念校歌，也透露建中、北一女曾邀...

影／幫中山女高大隊接力鳴槍 李洋曝沒跑原因「我怕我跑太快」

北市中山女高創校128周年校慶活動今登場，平時都會在校園周邊練跑的「鄰居」運動部長李洋也受邀為大隊接力鳴槍，卻沒有下場當...

女兒疑遭同學霸凌！走不動、癲癇發作…網紅醫師痛訴：會讓壞人付出代價

一名網紅醫師表示，就讀國中的女兒在校疑似遭受霸凌，導致身體出現嚴重不適，像是突然出現下肢無力、走不動，甚至疑似癲癇發作，懷疑可能與脊椎受傷有關，目前已做完電腦斷層，後續也安排核磁共振檢查，期盼能盡快找出病因，他也強調「爸爸媽媽一定會讓壞人付出代價」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／蔣萬安出席木柵國小校慶 推喝鮮奶政策擴大至國中

台北市長蔣萬安上午參加木柵國小120周年校慶活動，受到現場不少家長與學生的歡迎。致詞時，蔣萬安不忘像現場小朋友宣傳「鮮奶...

出席大同、木柵國小校慶 蔣萬安：生生喝鮮奶將擴大至國中

臺北市長蔣萬安6日出席大同國民小學90週年校慶及木柵國小120週年校慶，並參加文山有愛園遊會，與在場的師生及家長熱情互動...

影／李洋現身中山女高校慶 歡迎學生一同晨跑

中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋驚喜現身，一同切蛋糕慶祝，讓學生們興奮不已，許多人直呼「部長好可愛」。李洋也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。