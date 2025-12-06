快訊

影／幫中山女高大隊接力鳴槍 李洋曝沒跑原因「我怕我跑太快」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右二）受邀出席，學生爭相與他拍照。記者余承翰／攝影
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右二）受邀出席，學生爭相與他拍照。記者余承翰／攝影

北市中山女高創校128周年校慶活動今登場，平時都會在校園周邊練跑的「鄰居」運動部長李洋也受邀為大隊接力鳴槍，卻沒有下場當選手。他開玩笑說，「我怕我跑起來太快，今天跑，我不知道參與哪一組。」

校慶活動不少貴賓，前校長、家長會、友校校長、百周年校慶紀念校歌「快樂中山人」詞曲創作人黃國倫等人共襄盛舉，而當校長張云棻介紹李洋時，師生們以尖叫聲和熱烈掌聲歡迎。

接著是全體合唱校歌、樂旗隊表演，以及高一大會舞「Dance of Power」融合拳擊有氧元素，展現青春活力，李洋坐在台上也特別拿出手機紀錄當下。

今日重頭戲是親師生大隊接力，由李洋為賽事「鳴槍」，開跑前他跟著學校老師多次練習「各就各位，預備......」，也透露自己是第一次鳴槍，但「我比較緊張我唸錯話。」

所幸正式鳴槍沒意外，李洋看著賽道上的選手努力奔跑，直呼「好快哦！跑起來了！」5個賽道包含3個年級、行政和家長組、教師組，張云棻則擔綱教師組第一棒，李洋就說，看來以後可以跑教師組。

今天是李洋第二次進到中山女高校園，所到之處，圍繞許多師生們，遠遠地拿手機和相機拍照，不少學生直呼「好可愛」，但沒人敢衝上前和他拍照，經現場人員鼓勵，2位女孩鼓起勇氣上前自拍，滿臉開心，大讚「部長親切力很高」，第一次現場看到本尊很酷，後來就愈來愈多人搶拍，李洋則來者不拒。

李洋和學生互動時，認出運動員宣誓代表的學生時，分享自己觀察她宣誓時很緊張，一下去就開始笑。高三學生汪在琳和他合照時發問，「你還記得我是誰嗎？」還撂一句李洋代言Speak最常講的「I can English better」，李洋立刻想起兩人上次見面的互動，直呼自己記憶力很好。

平時在運動部周邊練跑的李洋說，歡迎學生一起跑步，如果愈來愈多人參與運動，絕對是好事。是否擔心會有許多學生跟著跑？他笑說，應該不會有人那麼早起，7點左右就跑步，另提及下雨時，會在室內跑跑步機，有時候會有其他運動，通常周六、日去做重量，今天還沒辦法，因為早上做重量比較危險，身體還沒醒，會有點推不起來。

張云棻分享邀請李洋的契機，源於在籌備會時，學生與家長特別希望今年可以邀請好鄰居、運動部長李洋到來，加上中山女高運動風氣盛行，也能幫忙促動全民運動。未來部長有機會到校上課互動？她說，「學生跟家長很期待，希望有這個緣份。」

中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（左三）與校歌創作人黃國倫（左二）等人受邀出席，與校長張云棻（右三）一同切蛋糕慶祝。記者余承翰／攝影
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（左三）與校歌創作人黃國倫（左二）等人受邀出席，與校長張云棻（右三）一同切蛋糕慶祝。記者余承翰／攝影
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右）受邀出席，與校長張云棻（右）比耶合影。記者林佳彣／攝影
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右）受邀出席，與校長張云棻（右）比耶合影。記者林佳彣／攝影
今天是運動部長李洋（左）第二次進到中山女高校園，所到之處，圍繞許多師生們，遠遠地拿手機和相機拍照。記者林佳彣／攝影
今天是運動部長李洋（左）第二次進到中山女高校園，所到之處，圍繞許多師生們，遠遠地拿手機和相機拍照。記者林佳彣／攝影
北市中山女高創校128周年校慶活動今登場，運動部長李洋（右）受邀為大隊接力鳴槍，現場學生開心與他合影。記者林佳彣／攝影
北市中山女高創校128周年校慶活動今登場，運動部長李洋（右）受邀為大隊接力鳴槍，現場學生開心與他合影。記者林佳彣／攝影
中山女高今128周年校慶，高一大會舞「Dance of Power」登場時，運動部長李洋坐在台上也特別拿出手機紀錄當下。記者林佳彣／攝影
中山女高今128周年校慶，高一大會舞「Dance of Power」登場時，運動部長李洋坐在台上也特別拿出手機紀錄當下。記者林佳彣／攝影
中山女高2位學生今天鼓起勇氣上前跟運動部長李洋自拍，滿臉開心，大讚「部長親切力很高」。記者林佳彣／攝影
中山女高2位學生今天鼓起勇氣上前跟運動部長李洋自拍，滿臉開心，大讚「部長親切力很高」。記者林佳彣／攝影
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（中）受邀出席，為大隊接力賽鳴槍。記者余承翰／攝影
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（中）受邀出席，為大隊接力賽鳴槍。記者余承翰／攝影

運動 教師 中山女高 李洋 運動部

