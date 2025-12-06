出席大同、木柵國小校慶 蔣萬安：生生喝鮮奶將擴大至國中

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安6日出席大同國民小學90週年校慶及木柵國小120週年校慶。圖／台北市政府提供
臺北市長蔣萬安6日出席大同國民小學90週年校慶及木柵國小120週年校慶，並參加文山有愛園遊會，與在場的師生及家長熱情互動、致意。蔣萬安表示，為了促進學生健康，將於明年9月開始延伸鮮奶免費供應政策至國中，讓所有學生均能受惠。

在大同國小的校慶上，蔣萬安首先祝福大同國小90歲生日快樂，大同國小從日治時期設立至今，一路培養了許多優秀人才，學校的孩子們在學業及才藝比賽中表現都非常傑出，例如擊藝社在打擊合奏項目中獲得優等，游泳隊更創下多項大會紀錄，感謝歷屆校長及教師們的努力。

為了持續支持大同國小的發展，蔣萬安表示，已投入2300萬進行校舍的屋頂及外牆整修，明年度將協助進行校舍的拆遷重建，以提供更安全、舒適的學習環境。

隨後，蔣萬安市長緊接著出席木柵國小120週年校慶，他強調，木柵國小作為文山區最早創立的學校，在教育發展上具有重要意義，感謝全體教職員及家長的一路以來支持，為木柵國小打下深厚的基礎。他表示，木柵國小文武雙全，在田徑、網球、游泳等領域表現亮眼，為了提供學童更舒適的學習環境，市府已投入3800萬對學校相關設施包括操場、游泳池及網球場進行整修，進一步提升學生的遊憩空間。

最後，蔣萬安出席文山有愛園遊會，與在場的市民朋友共同慶祝即將到來的聖誕佳節。現場吸引了眾多民眾參與，各式攤位及精彩表演令活動更加熱鬧。蔣萬安表示，文山區第二特色運動中心、貓空人行跨越吊橋以及力行國小的活動中心皆在進行中，將為文山區的民眾帶來更多便利。

最後，蔣萬安祝福所有市民朋友在聖誕佳節時光中平安、幸福，同時也祝願所有參與園遊會的朋友們享有愉快的週末。

