台中大肚永順國小60周年校慶登場 盧秀燕：持續投資教育

台中市大肚區永順國小60周年校慶今熱鬧登場，市長盧秀燕致詞時，先福祝學校生日快樂。她感謝學校師生的努力、家長會、地方仕紳資源投入，以及市議員林昊佑等人爭取建設，造就好學校，市府會繼續大力投資硬體與軟體，栽培孩子。

盧秀燕今早與教育局長蔣偉民到場祝賀，學校師生準備創意十足的運動員進場，還邀請太鼓表演、60人舞蹈以及國軍寶寶表演，氣氛熱鬧。台中市大肚區永順吳府千歲慈善協會也捐贈獎助學金，鼓勵優秀學子安心就學。

永順國小60周年校慶系列活動從今年3月陸續展開，有主題命名暨LOGO徵選、傑出校友表揚、三代都是永順人、60周年校慶特刊、田徑賽的會前賽、踩街祈福，今天校慶舉辦校友回娘家感恩餐會、運動會各項競賽、師生藝文展揭幕儀式、親子趣味競賽、兩代接力等，吸引校友、退休師長、家長、志工及全校師生共襄盛舉。

蔣偉民說，盧秀燕重視教育，市府2022年至今年度補助永順國小各項經費逾8000萬元，改善順學樓地下室及周邊環境、整建操場跑道、建置學校社區共讀站等，由林昊佑爭取、興建中的活動中心也預定明年10月完工；各項工程陸續完工，除了改善教學環境與設施，也讓學生有更安全、舒適的學習空間。

校長賀雅蓉表示，永順國小創校至今，培育了眾多社會的菁英，她與有榮焉；籌畫期間也特別感謝盧秀燕、教育局、籌委會與家長會的幫忙，讓校慶圓滿成功，60 年來，學校創立了很多光榮的校史，相信往後的一甲子將更加精彩。 台中市大肚區永順吳府千歲慈善協會今捐贈獎助學金給大肚區永順國，鼓勵優秀學子安心就學。圖／永順吳府千歲慈善協會提供 台中市長盧秀燕參與大肚區永順國小60周年校慶，並福祝學校生日快樂。記者趙容萱／攝影

