影／蔣萬安出席木柵國小校慶 推喝鮮奶政策擴大至國中

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午參加木柵國小120周年校慶活動，與現場來賓合影。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安上午參加木柵國小120周年校慶活動，受到現場不少家長與學生的歡迎。致詞時，蔣萬安不忘像現場小朋友宣傳「鮮奶周報–生生喝鮮奶」政策，並表示將擴大至國中生，讓國中學子也能每周有免費鮮奶。

另外，針對內政部以打詐為由，封鎖「小紅書」，蔣萬安說，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法，甚至沒有目的，所以如果民進黨政府執意要這樣做，那一個月後，大家就來檢視打詐的成果。

針對內政部以打詐為由，封鎖「小紅書」，台北市長蔣萬安（中）表示，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法，甚至沒有目的，所以如果民進黨政府執意要這樣做，那一個月後，大家就來檢視打詐的成果。記者胡經周／攝影
鮮奶 蔣萬安 打詐

