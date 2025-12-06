影／蔣萬安出席木柵國小校慶 推喝鮮奶政策擴大至國中

一名網紅醫師表示，就讀國中的女兒在校疑似遭受霸凌，導致身體出現嚴重不適，像是突然出現下肢無力、走不動，甚至疑似癲癇發作，懷疑可能與脊椎受傷有關，目前已做完電腦斷層，後續也安排核磁共振檢查，期盼能盡快找出病因，他也強調「爸爸媽媽一定會讓壞人付出代價」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-12-06 10:49