女兒疑遭同學霸凌！走不動、癲癇發作…網紅醫師痛訴：會讓壞人付出代價
一名網紅醫師表示，就讀國中的女兒在校疑似遭受霸凌，導致身體出現嚴重不適，像是突然出現下肢無力、走不動，甚至疑似癲癇發作，懷疑可能與脊椎受傷有關，目前已做完電腦斷層，後續也安排核磁共振檢查，期盼能盡快找出病因，他也強調「爸爸媽媽一定會讓壞人付出代價」。
這名網紅醫師11月底在臉書宣布，12月2日至5日將由其他醫師代為看診，當時僅透露「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰」，如今孩子的症狀曝光後，讓外界相當擔憂。
貼文一出後，不少網友都湧入粉專祈福，紛紛表示「加油，一定會沒事的」、「希望孩子平安沒事」、「醫師平常都在守護大家的孩子，這次我們一起跟您加油守護」、「醫師平時為人和善，老天會保佑孩子早日康復」、「單看文字就想哭，為人父母心就是小孩絕對是底線」。
此外，一名網友在社群平台「Threads」分享數張截圖，內容稱一名國二女同學，被同班男同學以腳踢頭，造成女同學重傷住院，雖然不清楚事件原委，但動手就是不對。後來男同學家長疑似透過家長會成員，拿到女同學的個資，讓女同學家長震怒。讓他直呼「ＯＯ中學霸凌的事希望能被重視，不要再不了了之了，希望被害者都能有個公道」。
