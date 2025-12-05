國立溪湖高中考生祈福學測高分 班導唱歌日本老師山呼萬歲很熱血

明年大學學測倒數計時，國立溪湖高中507名應屆考生參加校內「祝福包高中」活動，校長和家長會長為全體考生高掛特大顆幸運粽，寓意「高『中』大學、高『中』科大」，日籍教師長谷川以日本傳統祈福儀式，用日語大聲高呼「萬歲」，精神抖擻振奮考生情緒。

溪高每年考生祈福都有主題，今年「溪領南彰耀金榜，文思泉湧包高中」，匯集師長祝福為第廿六屆應屆畢業生打氣，因此家長會長代表全體家長送「包子、蛋糕、粽子」的包、高、中禮盒，接著校長李明昭宣讀「包中詞」帶動氣氛，應屆畢業班各班代表魚貫上台朗讀包中誓詞。

畢業班導師贈送經溪湖鎮信仰中心福安宮媽祖加持的文昌筆給考生，並講祝福詞，陳姓導師自謙「憨慢講話，用唱的卡自然。」開口唱出「三分天註定，七分靠打拚，要拚才會贏」全場響起如雷掌聲。日本交流協會指派駐校一年的日語教師長谷川以日本傳統祈福儀式，反覆3次高舉雙臂、山呼（意思是聲音宏大）「萬歲」，聲音真的很宏亮，考生熱烈鼓掌致謝。

溪高事前安排考生家長寫信給孩子，今考生收到信讀完後都很感動「父母真的很愛我」，也有5名家長預錄影片當場播放作為祈福活動的驚喜，考生看到父母出現在大螢幕，既驚訝又高興，有考生說「謝謝爸爸願意上鏡頭開講，很感動。」

