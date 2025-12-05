快訊

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

國3北上連環車禍…4車連撞釀6傷回堵1.3公里 車身遭壓扁、滿地殘骸

國立溪湖高中考生祈福學測高分 班導唱歌日本老師山呼萬歲很熱血

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中考生祈福活動到祈福牆掛祈福卡。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中考生祈福活動到祈福牆掛祈福卡。記者簡慧珍／攝影

明年大學學測倒數計時，國立溪湖高中507名應屆考生參加校內「祝福包高中」活動，校長和家長會長為全體考生高掛特大顆幸運粽，寓意「高『中』大學、高『中』科大」，日籍教師長谷川以日本傳統祈福儀式，用日語大聲高呼「萬歲」，精神抖擻振奮考生情緒。

溪高每年考生祈福都有主題，今年「溪領南彰耀金榜，文思泉湧包高中」，匯集師長祝福為第廿六屆應屆畢業生打氣，因此家長會長代表全體家長送「包子、蛋糕、粽子」的包、高、中禮盒，接著校長李明昭宣讀「包中詞」帶動氣氛，應屆畢業班各班代表魚貫上台朗讀包中誓詞。

畢業班導師贈送經溪湖鎮信仰中心福安宮媽祖加持的文昌筆給考生，並講祝福詞，陳姓導師自謙「憨慢講話，用唱的卡自然。」開口唱出「三分天註定，七分靠打拚，要拚才會贏」全場響起如雷掌聲。日本交流協會指派駐校一年的日語教師長谷川以日本傳統祈福儀式，反覆3次高舉雙臂、山呼（意思是聲音宏大）「萬歲」，聲音真的很宏亮，考生熱烈鼓掌致謝。

溪高事前安排考生家長寫信給孩子，今考生收到信讀完後都很感動「父母真的很愛我」，也有5名家長預錄影片當場播放作為祈福活動的驚喜，考生看到父母出現在大螢幕，既驚訝又高興，有考生說「謝謝爸爸願意上鏡頭開講，很感動。」

日本 父母 教師

延伸閱讀

敦促日方深刻反省 陸國防部：日遺留化武仍對大陸人民和生態造成嚴重危害

日本再次致函聯合國祕書長 反駁大陸代表指控日方狡辯

借鏡日本廚餘去化 邱志偉倡議乾燥處理家戶廚餘

日本歸化只需5年遭批過於寬鬆 政府擬不修法實質提高至10年

相關新聞

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的兒子在國小涉霸凌不只一位同學。賴瑞隆今天表示，兒子先動手就是不對，他很抱歉，要再次...

國立溪湖高中考生祈福學測高分 班導唱歌日本老師山呼萬歲很熱血

明年大學學測倒數計時，國立溪湖高中507名應屆考生參加校內「祝福包高中」活動，校長和家長會長為全體考生高掛特大顆幸運粽，...

至少3人受害！賴瑞隆兒遭控涉霸凌 校方說話了

高雄一所國小爆出校園衝突事件，引發關注，投入高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子遭指控施暴，家長爆料指，一名女童嚇得躲...

國泰寒冬送暖台中起跑 關懷偏鄉學子傳遞暖意

2025國泰寒冬送暖活動，2日從台中大甲德化國小起跑，國泰志工化身聖誕老人送給孩童禮物，安排精彩的魔術與小丑表演，贊助紀...

從小在家講母語、在校老師指導 員林高中2學生全國賽特優

國立員林高中學生李昀晅、蕭湘芸參加今年全國語文競賽，分獲客語、台語的朗讀項目最高榮譽「特優」，今她們都表示，從小在家跟家...

屏東縣第一座標準射箭場於來義高中啟用 將做世原會比賽場地

屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，是屏東縣第一座標準射箭場，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。建設經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。