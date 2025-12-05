國立溪湖高中考生祈福學測高分 班導唱歌日本老師山呼萬歲很熱血
明年大學學測倒數計時，國立溪湖高中507名應屆考生參加校內「祝福包高中」活動，校長和家長會長為全體考生高掛特大顆幸運粽，寓意「高『中』大學、高『中』科大」，日籍教師長谷川以日本傳統祈福儀式，用日語大聲高呼「萬歲」，精神抖擻振奮考生情緒。
溪高每年考生祈福都有主題，今年「溪領南彰耀金榜，文思泉湧包高中」，匯集師長祝福為第廿六屆應屆畢業生打氣，因此家長會長代表全體家長送「包子、蛋糕、粽子」的包、高、中禮盒，接著校長李明昭宣讀「包中詞」帶動氣氛，應屆畢業班各班代表魚貫上台朗讀包中誓詞。
畢業班導師贈送經溪湖鎮信仰中心福安宮媽祖加持的文昌筆給考生，並講祝福詞，陳姓導師自謙「憨慢講話，用唱的卡自然。」開口唱出「三分天註定，七分靠打拚，要拚才會贏」全場響起如雷掌聲。日本交流協會指派駐校一年的日語教師長谷川以日本傳統祈福儀式，反覆3次高舉雙臂、山呼（意思是聲音宏大）「萬歲」，聲音真的很宏亮，考生熱烈鼓掌致謝。
溪高事前安排考生家長寫信給孩子，今考生收到信讀完後都很感動「父母真的很愛我」，也有5名家長預錄影片當場播放作為祈福活動的驚喜，考生看到父母出現在大螢幕，既驚訝又高興，有考生說「謝謝爸爸願意上鏡頭開講，很感動。」
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言