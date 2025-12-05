東石高中、新港藝高設施破損 立委爭取中央修繕

國立東石高中活動中心建築老舊、木地板損壞、廁所滲水，新港藝術高中游泳池因地震有裂縫2年無法使用，立委蔡易餘今天表示，希望中央儘速改善，提升校園環境及教學品質。

民主進步黨立法委員蔡易餘今天告訴中央社記者，昨天與立法院教育文化委員會召委、民進黨立委陳秀寶與教育處國教署人員到嘉義縣視察2所國立高中，瞭解校方需求。

蔡易餘說，視察見到東石高中活動中心牆面、舞台木地板及部分廁所老舊、滲水情況嚴重，需儘速翻修。新港藝術高中游泳池因地震造成地面裂痕及漏水，已閒置2年，天花板落漆更影響水質與安全，急需改善。

對此，國教署表示，將依工程剩餘款額度及年度計畫，盡力協助學校提出改善方案，並強調，新港藝術高中設校已20年，部分建築屬創新工法，歷經時間與環境因素，確有修繕必要。

陳秀寶表示，教育文化委員會支持學校提出的修繕需求，但年底預算有限，若今年無法完成核定，教育部可在明年接續編列。

