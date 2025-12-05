快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

東石高中、新港藝高設施破損 立委爭取中央修繕

中央社／ 嘉義縣5日電

國立東石高中活動中心建築老舊、木地板損壞、廁所滲水，新港藝術高中游泳池因地震有裂縫2年無法使用，立委蔡易餘今天表示，希望中央儘速改善，提升校園環境及教學品質。

民主進步黨立法委員蔡易餘今天告訴中央社記者，昨天與立法院教育文化委員會召委、民進黨立委陳秀寶與教育處國教署人員到嘉義縣視察2所國立高中，瞭解校方需求。

蔡易餘說，視察見到東石高中活動中心牆面、舞台木地板及部分廁所老舊、滲水情況嚴重，需儘速翻修。新港藝術高中游泳池因地震造成地面裂痕及漏水，已閒置2年，天花板落漆更影響水質與安全，急需改善。

對此，國教署表示，將依工程剩餘款額度及年度計畫，盡力協助學校提出改善方案，並強調，新港藝術高中設校已20年，部分建築屬創新工法，歷經時間與環境因素，確有修繕必要。

陳秀寶表示，教育文化委員會支持學校提出的修繕需求，但年底預算有限，若今年無法完成核定，教育部可在明年接續編列。

蔡易餘 廁所 東石

延伸閱讀

綠委籲藍白回頭是岸 支持財劃法覆議案

財劃法覆議未過 綠委轟：農業縣藍白委讓家鄉淪二等公民

高雄台灣鯛檢驗烏龍事件延燒 台灣鯛協會抗議要求亡羊補牢有力促銷

獨／被藍營點名2026嘉義縣選戰黑馬 吳容輝回應了

相關新聞

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的兒子在國小涉霸凌不只一位同學。賴瑞隆今天表示，兒子先動手就是不對，他很抱歉，要再次...

至少3人受害！賴瑞隆兒遭控涉霸凌 校方說話了

高雄一所國小爆出校園衝突事件，引發關注，投入高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子遭指控施暴，家長爆料指，一名女童嚇得躲...

國泰寒冬送暖台中起跑 關懷偏鄉學子傳遞暖意

2025國泰寒冬送暖活動，2日從台中大甲德化國小起跑，國泰志工化身聖誕老人送給孩童禮物，安排精彩的魔術與小丑表演，贊助紀...

從小在家講母語、在校老師指導 員林高中2學生全國賽特優

國立員林高中學生李昀晅、蕭湘芸參加今年全國語文競賽，分獲客語、台語的朗讀項目最高榮譽「特優」，今她們都表示，從小在家跟家...

屏東縣第一座標準射箭場於來義高中啟用 將做世原會比賽場地

屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，是屏東縣第一座標準射箭場，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。建設經...

三芝國小活動中心舞台老舊 議員爭取經費翻新

三芝國小活動中心是學生上室內課程、辦理全校集會的重要場地，不過舞台設備老舊，燈光、布幕甚至有掉落的風險，讓師生在活動中心裡活動都有些不安心。為此市議員陳偉杰就協助爭取翻新，在工程完工後也特別前往關心師生的使用狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。