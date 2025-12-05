兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的兒子在國小涉霸凌不只一位同學。賴瑞隆今天表示，兒子先動手就是不對，他很抱歉，要再次強調自責和抱歉。

賴瑞隆指出，他的孩子現在小學二年級、８歲，在今年10月一次足球遊戲中和同學產生爭執引發風波，當時學校有立即介入輔導，兩邊學生也找來溝通，學校當時讓他以為順利處理完畢，結果還有後續狀況。

賴瑞隆說，他也和孩子講不能動手，動手絕對是不對的，不管動手後雙方狀況如何，動手就是不對，這也是未來必須自我檢討的地方，他平常花了相當多時間在政治工作，在孩子陪伴和教養上確實不夠，這部分他也會檢討。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母責任，他未來會花更多時間陪伴孩子、教養孩子，也希望提醒孩子，８歲的階段是人生很重要的成長階段，必須學會更多的負責同理理解跟尊重。

至於學校處理的部分，賴瑞隆指出，這個案件已經進入學校程序進行當中，現在外面有很多說法，基於雙方孩子的權益，尊重學校目前進行的相關程序，大家目標都一樣，希望保護孩子，每一個孩子都應被保護健康平安長大，希望這件事情過程中都能得到更多學習成長。

被問到是否退選，賴瑞隆未正面回應，僅說現在最重要是給孩子有更好的學習環境，孩子是社會的未來，家庭、工作都很重要，但家庭始終是他很重要的一環，他相當自責、挫折，會自我檢討深切反省。

