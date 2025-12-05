快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
對小孩在學校引起昀糾紛，立委賴瑞隆表示自責和內疚。記者邱德祥／攝影
對小孩在學校引起昀糾紛，立委賴瑞隆表示自責和內疚。記者邱德祥／攝影

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的兒子在國小涉霸凌不只一位同學。賴瑞隆今天表示，兒子先動手就是不對，他很抱歉，要再次強調自責和抱歉。

賴瑞隆指出，他的孩子現在小學二年級、８歲，在今年10月一次足球遊戲中和同學產生爭執引發風波，當時學校有立即介入輔導，兩邊學生也找來溝通，學校當時讓他以為順利處理完畢，結果還有後續狀況。

賴瑞隆說，他也和孩子講不能動手，動手絕對是不對的，不管動手後雙方狀況如何，動手就是不對，這也是未來必須自我檢討的地方，他平常花了相當多時間在政治工作，在孩子陪伴和教養上確實不夠，這部分他也會檢討。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母責任，他未來會花更多時間陪伴孩子、教養孩子，也希望提醒孩子，８歲的階段是人生很重要的成長階段，必須學會更多的負責同理理解跟尊重。

至於學校處理的部分，賴瑞隆指出，這個案件已經進入學校程序進行當中，現在外面有很多說法，基於雙方孩子的權益，尊重學校目前進行的相關程序，大家目標都一樣，希望保護孩子，每一個孩子都應被保護健康平安長大，希望這件事情過程中都能得到更多學習成長。

被問到是否退選，賴瑞隆未正面回應，僅說現在最重要是給孩子有更好的學習環境，孩子是社會的未來，家庭、工作都很重要，但家庭始終是他很重要的一環，他相當自責、挫折，會自我檢討深切反省。

賴瑞隆

延伸閱讀

至少3人受害！賴瑞隆兒遭控涉霸凌 校方還原時間軸證實

高雄市長初選在即 賴瑞隆8歲小孩被控毆打同學…賴：配合學校調查

全面禁止廚餘養豬 1年轉型立委嫌太慢

【重磅快評】賴清德打破魔咒換來林俊憲的憋屈？

相關新聞

勿抱持「大隻雞慢啼」傳統觀念 竹市推動兒童發展篩檢服務

兒童發展關鍵期為0至6歲，若抱持「大隻雞慢啼」的傳統觀念，恐會錯過孩子發展的黃金時期。新竹市府為協助家長了解兒童發展情形...

國泰寒冬送暖台中起跑 關懷偏鄉學子傳遞暖意

2025國泰寒冬送暖活動，2日從台中大甲德化國小起跑，國泰志工化身聖誕老人送給孩童禮物，安排精彩的魔術與小丑表演，贊助紀...

從小在家講母語、在校老師指導 員林高中2學生全國賽特優

國立員林高中學生李昀晅、蕭湘芸參加今年全國語文競賽，分獲客語、台語的朗讀項目最高榮譽「特優」，今她們都表示，從小在家跟家...

屏東縣第一座標準射箭場於來義高中啟用 將做世原會比賽場地

屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，是屏東縣第一座標準射箭場，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。建設經...

三芝國小活動中心舞台老舊 議員爭取經費翻新

三芝國小活動中心是學生上室內課程、辦理全校集會的重要場地，不過舞台設備老舊，燈光、布幕甚至有掉落的風險，讓師生在活動中心裡活動都有些不安心。為此市議員陳偉杰就協助爭取翻新，在工程完工後也特別前往關心師生的使用狀況。

「猩球崛起」真實版雲林上演 猴群攻破電網大舉入侵淵明國中

雲林縣林內鄉淵明國中10年來飽受猴群侵擾，試過漆彈槍、沖天炮驅趕無效，猴群越來越壯大，議員張維峥爭設置電網，沒想到猴群今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。