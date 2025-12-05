國泰寒冬送暖台中起跑 關懷偏鄉學子傳遞暖意

2025國泰寒冬送暖活動，2日從台中大甲德化國小起跑，國泰志工化身聖誕老人送給孩童禮物，安排精彩的魔術與小丑表演，贊助紀錄片《台灣超人》校園公播權，鼓舞孩子成為自己的超人，也融入反詐騙觀念宣導，在問答間培養正確防詐知識；現場氣氛熱烈，空氣中流動濃濃暖意。

持續24年國泰送愛到偏鄉 前進225所小學創新高

由國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同舉辦的「2025國泰寒冬送暖」，今年將前進16個縣市、225所偏鄉學校，傳遞愛心給全台18,000名孩童，創下歷年新高，同時擴大深入花蓮光復、雲嘉等災區學校，以及「為台灣而教」(TFT)的服務學校，吸引更多國泰志工實際走入校園，以行動關心偏鄉，植入愛的種子，期許帶來正面力量，形成善的循環。

國泰人傳暖意 送出禮物、勇氣跟知識力量

國泰慈善基金會總幹事張殷壽表示，國泰本著「取之於社會、用之於社會」的企業理念，透過寒冬送暖活動，陪著偏鄉孩子長大，把關心與祝福散播到台灣每個角落，也期待孩子可以把這份愛留在心中，長大後幫助需要的人。這次來到德化國小要送上三份禮物，第一是小朋友們午休時可以用到的暖手抱枕毯；第二是今年特別送給孩子《台灣超人》的勇氣；第三送上金融防詐騙知識，建立保護自己的力量。」

今年國泰的寒冬送暖贊助電影《台灣超人》的校園公播權，片中台灣超人們披上勇氣披風，克服先天障礙，在各領域散發最耀眼的光芒，期待觀看後的孩子都能夠受到鼓舞，成為自己的超人；參與活動的導演曲全立分享，從3D美力巡演、圓夢計畫、卓越計畫到公播，一路與國泰合作，「印象最深刻就是，全台都可見到穿著黃背心的國泰志工身影的投入，讓我覺得非常感動。」

魔術、小丑表演精彩 「金融小學堂」反詐問答搶翻天

國泰也為德化國小師生準備精彩節目，魔術師星星葛格精湛的神奇技法，跟孩子熱烈互動，抓住觀眾目光；而世界冠軍小丑秀逗趣可愛，更以不同造型氣球炒熱全場氣氛，洋溢歡樂時光；而為了讓孩子建立正確金錢價值觀，穿插「金融小學堂」有獎徵答，透過主持人跟孩子問答，模擬生活情境題目，從中傳遞反詐騙知識，現場搶答踴躍；當然，現場最後聖誕老公公現身，跟著國泰主管與志工一起發放禮物，場面溫馨。

參與寒冬送暖活動多年的國泰人壽副總經理林國壽笑說，「每年都可以感受到同仁的愛心，也在孩子的笑容中，感受到那份赤子之心。」而國泰人壽中一協理何國豪分享，國泰長年致力支持偏鄉的教育，看到孩子開心表情很感動，覺得未來很有希望。

國泰人壽大甲通訊處資深總監陳育玲本身是德化國小校友，她很高興把資源帶回母校，「有機會能陪著孩子一起長大非常難得！」國泰人壽大甲通訊處經理陳震豪也說，同仁參與寒冬送暖都是自願投入，看到孩子拿到禮物的開心表情，很符合國泰「給人幸福、就是幸福」的理念。

德化國小校長陳建順說，感謝國泰在孩子學習的路程中，為他們留下難忘的美好回憶，共度美好午後時光，「沒想到他們對於詐騙知識都很熟悉，也很投入活動中，我們都很開心！」

德化國小三年級吳同學說，謝謝國泰帶來這麼美好的表演，尤其魔術師真的超厲害，能夠從嘴巴變出彩帶太神奇了，到底是怎麼做到的？而五年級的王同學則特別喜歡小丑的演出，「跟同學的互動很可愛，也很有創意，希望國泰有機會還能再來我們學校！」 國泰贊助《台灣超人》的校園公播權，導演曲全立（左二）感謝國泰給孩子勇氣。圖/國泰慈善基金會提供 「金融小學堂」有獎徵答，從小扎根正確觀念。圖/國泰慈善基金會提供 國泰舉辦2025寒冬送暖前進台中市大甲區德化國小，帶來滿滿溫暖。圖/國泰慈善基金會提供 國泰寒冬送暖活動致贈耶誕禮物給學童們，共度美好時光。圖/國泰慈善基金會提供

