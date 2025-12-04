從小在家講母語、在校老師指導 員林高中2學生全國賽特優

國立員林高中學生李昀晅、蕭湘芸參加今年全國語文競賽，分獲客語、台語的朗讀項目最高榮譽「特優」，今她們都表示，從小在家跟家人講母語，為了參賽逐字練習正確發音，感謝老師指導朗讀技巧，讓她們在全國賽脫穎而出。

李昀晅就讀三年級，跟客家庄長大的母親學講客家話，父親不是客家人但尊重客語文化，所以講客語對她是生活的一部分，但參賽跟日常對話畢竟不同，全國賽前半年多她從準備縣賽起步，把大會事前公布的文章都念熟，念到感情融入，正式比賽前抽念其中一篇才能快速複習，正式上台才能像表達自己心聲一般自然。

蕭湘芸是二年級學生，三代同堂的成長環境讓她跟祖父母講台語，生活會話講得流利不同於比賽，高一時全國賽失利，原本無意參加今年比賽，因師長鼓勵就「再試一次」；她說，縣賽與全國賽的題目都事前公布且一致，為求字正腔圓，她上網查每個字的發音，讀熟每篇文章、讀出感情。

李昀晅表示，接受老師溫佳芸指導時，驚喜的發現老師是她媽媽的同鄉就住鄰村，師生互動分外親切，她也感謝同學協助錄音，幫她反覆矯正發音。溫佳芸稱讚李昀晅腳踏實地，母語基礎扎實。

蕭湘芸感謝清水國小班導師王秋霜啟蒙台語文，及當時校長蕭睿瑜找主任李麗琴、教師林心怡專業指導，升學員高後，指導老師林淑娟鼓勵她不放棄，這次她得獎並不是努力就一定會成功，「但我感謝當初沒有放棄的自己」。

員高校長楊豪森表示，語文競賽不僅是展現能力的舞台，在反覆朗讀過程中學生可以重新理解母語文化，兩名學生得到全國語文競賽最高特優展現員高深耕本土語文教育，未來將持續推動母語文化培育人才。

