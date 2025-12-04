屏東縣第一座標準射箭場於來義高中啟用 將做世原會比賽場地

屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，是屏東縣第一座標準射箭場，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。建設經費由原住民族委員會補助，除了提供學生更完善的訓練環境，也能促進原住民傳統技藝延續。

包括原民會主委曾智勇、屏東縣長周春米、立委伍麗華等人都到場參加啟用典禮。來義高中校長賴俠伶說，過去學校射箭隊員們訓練時沒有固定場地，常要在校內各處移來移去，非常刻苦；現在有了這麼好的訓練場，未來希望隊員們能獲得更好的成績，可以代表國家參加亞、奧運。

周春米表示，新場地是中央與地方攜手推動原住民教育與體育發展的成果，縣府會持續推動原民體育及教育建設，包括辦理原住民族運動會、支持基層選手培訓、完善校園運動設施等，讓原住民青年在文化與運動領域有發展機會。

曾智勇說，世界原住民族傳統運動會12月10至12日將在來義高中舉辦，邀請世界各國原住民前來參加。3天賽事包括射箭、划船、撒網、拔河、摔角等10個項目，非常精彩，此訓練場就是射箭比賽場地，屆時歡迎大家一起來為選手加油。 屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影 屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影 屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影

