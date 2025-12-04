快訊

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

屏東縣第一座標準射箭場於來義高中啟用 將做世原會比賽場地

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影
屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影

屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，是屏東縣第一座標準射箭場，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。建設經費由原住民族委員會補助，除了提供學生更完善的訓練環境，也能促進原住民傳統技藝延續。

包括原民會主委曾智勇、屏東縣長周春米、立委伍麗華等人都到場參加啟用典禮。來義高中校長賴俠伶說，過去學校射箭隊員們訓練時沒有固定場地，常要在校內各處移來移去，非常刻苦；現在有了這麼好的訓練場，未來希望隊員們能獲得更好的成績，可以代表國家參加亞、奧運。

周春米表示，新場地是中央與地方攜手推動原住民教育與體育發展的成果，縣府會持續推動原民體育及教育建設，包括辦理原住民族運動會、支持基層選手培訓、完善校園運動設施等，讓原住民青年在文化與運動領域有發展機會。

曾智勇說，世界原住民族傳統運動會12月10至12日將在來義高中舉辦，邀請世界各國原住民前來參加。3天賽事包括射箭、划船、撒網、拔河、摔角等10個項目，非常精彩，此訓練場就是射箭比賽場地，屆時歡迎大家一起來為選手加油。

屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影
屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影
屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影
屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影
屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影
屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。記者潘奕言／攝影

原住民族 運動 周春米

延伸閱讀

屏東綠鬣蜥捕捉數量創新高破11萬 議員批移除政策愈補愈多？

屏縣體育人才外流嚴重？ 議員建議縣府邀戴資穎到屏東任教

核三最快2027下半年能重啟 周春米強調「安全、安全、再安全」

屏東體發中心編制難負擔大型賽事 議員建議升格

相關新聞

「猩球崛起」真實版雲林上演 猴群攻破電網大舉入侵淵明國中

雲林縣林內鄉淵明國中10年來飽受猴群侵擾，試過漆彈槍、沖天炮驅趕無效，猴群越來越壯大，議員張維峥爭設置電網，沒想到猴群今...

屏東縣第一座標準射箭場於來義高中啟用 將做世原會比賽場地

屏東縣來義高中射箭訓練場今日啟用，是屏東縣第一座標準射箭場，也將做為2025世界原住民族傳統運動會射箭比賽的場地。建設經...

三芝國小活動中心舞台老舊 議員爭取經費翻新

三芝國小活動中心是學生上室內課程、辦理全校集會的重要場地，不過舞台設備老舊，燈光、布幕甚至有掉落的風險，讓師生在活動中心裡活動都有些不安心。為此市議員陳偉杰就協助爭取翻新，在工程完工後也特別前往關心師生的使用狀況。

北港媽祖盃排球賽 華僑高中全勝封王

華僑高中男子排球隊在今年「全國北港媽祖盃排球錦標賽」中展現驚人戰力，以全勝、全程無失一局之姿強勢奪下高中男子甲組冠軍！3日由隊長黃品諺代表球隊於新北市政會議獻獎，與全體市民共享這份榮耀。 新北市長侯

雲林宣告邁入「AI教育元年」 引進東吳和輝達智慧創新AI學習中心

2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI...

圓機器人夢 彰中過動症學生奪WRO銀牌：感謝隊友陪我瘋狂

彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原代表台灣參加 World Robot Olympiad（WRO）今年國際總決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。