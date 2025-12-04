三芝國小活動中心舞台老舊 議員爭取經費翻新
三芝國小活動中心是學生上室內課程、辦理全校集會的重要場地，不過舞台設備老舊，燈光、布幕甚至有掉落的風險，讓師生在活動中心裡活動都有些不安心。為此市議員陳偉杰就協助爭取翻新，在工程完工後也特別前往關心師生的使用狀況。
市議員陳偉杰表示，在校長與家長會長的建議下，協助爭取舞台整修經費，打造嶄新的舞台。以往破損裂開的兩側布幕換新，以及升降系統整新、燈具的更換，現在燈光還有多元的投射變化，讓學校辦理活動時有更彈性的應用，以及高處兩側的投影機與投影布幕更新，更清晰的投影畫面，讓位於活動後排的師生也可以清楚觀賞舞台上正在展演的內容。
三芝國小校長許文勇說，期待透過校園老舊空間的翻新，讓學生更喜愛學習與活動，也讓教師在備課時有更多可以應用的教學空間，未來也可以將這麼優質的舞台空間做社區的共享，辦理區內的活動。全新的舞台落成，期待孩子們都能好好珍惜資源，並在安全、舒適的教學環境中享受學習，更享受每一場活動所帶來的喜悅。
