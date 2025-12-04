快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

三芝國小活動中心舞台老舊 議員爭取經費翻新

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
全新的舞台落成，期待孩子們都能好好珍惜資源，並在安全、舒適的教學環境中享受學習，更享受每一場活動所帶來的喜悅。 圖／紅樹林有線電視提供
全新的舞台落成，期待孩子們都能好好珍惜資源，並在安全、舒適的教學環境中享受學習，更享受每一場活動所帶來的喜悅。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝國小活動中心是學生上室內課程、辦理全校集會的重要場地，不過舞台設備老舊，燈光、布幕甚至有掉落的風險，讓師生在活動中心裡活動都有些不安心。為此市議員陳偉杰就協助爭取翻新，在工程完工後也特別前往關心師生的使用狀況。

市議員陳偉杰表示，在校長與家長會長的建議下，協助爭取舞台整修經費，打造嶄新的舞台。以往破損裂開的兩側布幕換新，以及升降系統整新、燈具的更換，現在燈光還有多元的投射變化，讓學校辦理活動時有更彈性的應用，以及高處兩側的投影機與投影布幕更新，更清晰的投影畫面，讓位於活動後排的師生也可以清楚觀賞舞台上正在展演的內容。

三芝國小校長許文勇說，期待透過校園老舊空間的翻新，讓學生更喜愛學習與活動，也讓教師在備課時有更多可以應用的教學空間，未來也可以將這麼優質的舞台空間做社區的共享，辦理區內的活動。全新的舞台落成，期待孩子們都能好好珍惜資源，並在安全、舒適的教學環境中享受學習，更享受每一場活動所帶來的喜悅。

陳偉杰 校園

延伸閱讀

淡水停水第六天民怨爆棚 民代提自治條例促「補助每戶5萬」

淡水停水4天終於恢復 民代再批應變慢、要求究責補償

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

淡水大停水惹眾怒 民代：市府未苦民所苦

相關新聞

「猩球崛起」真實版雲林上演 猴群攻破電網大舉入侵淵明國中

雲林縣林內鄉淵明國中10年來飽受猴群侵擾，試過漆彈槍、沖天炮驅趕無效，猴群越來越壯大，議員張維峥爭設置電網，沒想到猴群今...

三芝國小活動中心舞台老舊 議員爭取經費翻新

三芝國小活動中心是學生上室內課程、辦理全校集會的重要場地，不過舞台設備老舊，燈光、布幕甚至有掉落的風險，讓師生在活動中心裡活動都有些不安心。為此市議員陳偉杰就協助爭取翻新，在工程完工後也特別前往關心師生的使用狀況。

北港媽祖盃排球賽 華僑高中全勝封王

華僑高中男子排球隊在今年「全國北港媽祖盃排球錦標賽」中展現驚人戰力，以全勝、全程無失一局之姿強勢奪下高中男子甲組冠軍！3日由隊長黃品諺代表球隊於新北市政會議獻獎，與全體市民共享這份榮耀。 新北市長侯

雲林宣告邁入「AI教育元年」 引進東吳和輝達智慧創新AI學習中心

2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI...

圓機器人夢 彰中過動症學生奪WRO銀牌：感謝隊友陪我瘋狂

彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原代表台灣參加 World Robot Olympiad（WRO）今年國際總決...

淡江中學南洋杉點燈 成全台最高活聖誕樹！58年校園記憶重現

淡江中學校園今年冬夜特別浪漫。陪伴師生與校友超過58年的南洋杉，在歲末重新點燈，以全新的彩燈裝飾化身「全台最高活聖誕樹」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。