「猩球崛起」真實版雲林上演 猴群攻破電網大舉入侵淵明國中

雲林縣林內鄉淵明國中10年來飽受猴群侵擾，試過漆彈槍、沖天炮驅趕無效，猴群越來越壯大，議員張維峥爭設置電網，沒想到猴群今天還是「攻破」電網防線大舉進入校園，猴王指揮躲過電網翻越校牆的過程全被拍下，被喻為「猩球崛起」真實版上演，師生怕怕，校方無奈將再設法防堵，好讓師生安心上課。

位於林內鄉龍過脈山區的淵明國中、林中國小長年來飽受「猴害」，經發生猴群闖進校園橫行暴道，甚至還曾發生搶學生早餐的事件，不勝其擾，為避免發生危險，學校還特地開了「猴課」讓學生了解猴子習性，萬一遇上猴群該如何自保。

淵明國中校長丁清峯說，漆彈槍、沖天炮是必備趕猴武器，猴子很聰明，還會記恨，校園守衛因防猴練出一手好彈弓，每射必中，沒想到猴群進攻校園，守衛竟成其目標，所以防不勝防，相當困擾。

丁校長說，今年初獲議員張維崢爭取經費，沿著校牆與山相鄰的道路，築起一條長約150公尺的電網，對面的林中國小也有裝設，原以為有了電網如同長城堡壘，可保猴敵不再來犯，沒想到猴群技高一籌，不僅改變「進攻」路線，從學校另一端入侵，還使出「飛簷走壁」絕招，今天數十隻猴群有如部隊一般，在猴王指揮下，覓完食井然有序從學校屋頂飛越電網離開，沒有任何一隻觸電或受傷，整支猴隊安然撤離，讓人大開眼界。

今天猴群集體翻越電網入侵的畫面被貼上網，看到數十隻猴子一隻隻從學校跳出牆名竹林的畫面，有人直呼「簡直是猩球崛起翻版！」

至於如何防範，丁校長無奈「實在無步了！」，他說，猴群在冬春交種之際出現較多，當下只有修剪山區和學校交界的樹木，增加隔離間距，讓猴群不能再跳進跳出，其次就是加強學生「不餵食、不接觸、不干擾」的安全教育。

雲林縣農業處長魏勝德說，已派驅猴員前往處理，必要時將會設法抓捕，並野放到更遠之處，打散牠們的群體樣態，期能降低猴群干擾校園持續發生。 沿著山區和校牆之間架設電網防猴並設立告示牌禁止餵食，但仍杜絕猴害。記者蔡維斌／攝影 漆彈槍成了淵明國中防猴必備武器。記者蔡維斌／攝影 林內鄉淵明國中多年來飽受猴群入校園，校方裝設電網，效果不錯但仍難敵猴子的聰明伶俐，猴群仍突破電網入侵，學校感到無奈。記者蔡維斌／翻攝 林內鄉淵明國中多年來飽受猴群入校園，即便裝設電網但猴群仍突破電網入侵，今天飛越校牆畫面曝光，被喻為電影「猩球崛起」真實版上演。記者蔡維斌／翻攝 沿著山區和校牆之間架設電網防猴並設立告示牌禁止餵食，但仍杜絕猴害。記者蔡維斌／攝影 林內鄉淵明國中多年來飽受猴群入校園，即便裝設電網但猴群仍突破電網入侵，今天飛越校牆畫面曝光，被喻為電影「猩球崛起」真實版上演。記者蔡維斌／翻攝

