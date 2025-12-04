快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

澎湖海事訪紐西蘭交流 異國校園升中華民國國旗

中央社／ 澎湖縣4日電

國立澎湖高級海事水產職業學校推動跨國海洋教育，11月下旬前往紐西蘭華卡塔尼高中（Whakatāne High School）交流參訪12天，校方最難忘華卡塔尼高中校園當時升起中華民國國旗。

扮演推動教育外交角色的澎湖海事今天發布新聞稿表示，能在異國看到升起國旗瞬間，師生感受到紐西蘭對台灣的友誼與支持，凸顯教育交流帶動的民間外交力量。

外交部與駐紐西蘭台北經濟文化辦事處等協助下，澎湖海事校長顏嘉禾率2、3年級師生前往紐西蘭進行海洋教育交流，也讓世界看見台灣與澎湖的海洋精神。

澎湖海事說，師生從當地海洋保育、永續教育、原民文化課程、偏鄉學校與專業師資等具體而多層面討論與交流，尤其是開放與彈性學習風格，師生印象深刻，獲全面而深刻的國際學習經驗。

這項跨國海洋教育活動是華卡塔尼高中去年9月訪澎湖海事，2校簽合作備忘錄的定期交流後，澎湖海事到紐西蘭展開回訪交流，達成立足海洋、面向世界國際交流目標。

澎湖 紐西蘭 外交部 永續

澎湖掩埋場火警…縣長陳光復公開道歉 承諾加速興建焚化爐

澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

志工第一線守護澎湖家庭幸福 陳光復盼更多人投入

澎湖新住民新聲登場 展現異國多元文化特色

「猩球崛起」真實版雲林上演 猴群攻破電網大舉入侵淵明國中

雲林縣林內鄉淵明國中10年來飽受猴群侵擾，試過漆彈槍、沖天炮驅趕無效，猴群越來越壯大，議員張維峥爭設置電網，沒想到猴群今...

北港媽祖盃排球賽 華僑高中全勝封王

華僑高中男子排球隊在今年「全國北港媽祖盃排球錦標賽」中展現驚人戰力，以全勝、全程無失一局之姿強勢奪下高中男子甲組冠軍！3日由隊長黃品諺代表球隊於新北市政會議獻獎，與全體市民共享這份榮耀。 新北市長侯

雲林宣告邁入「AI教育元年」 引進東吳和輝達智慧創新AI學習中心

2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI...

圓機器人夢 彰中過動症學生奪WRO銀牌：感謝隊友陪我瘋狂

彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原代表台灣參加 World Robot Olympiad（WRO）今年國際總決...

淡江中學南洋杉點燈 成全台最高活聖誕樹！58年校園記憶重現

淡江中學校園今年冬夜特別浪漫。陪伴師生與校友超過58年的南洋杉，在歲末重新點燈，以全新的彩燈裝飾化身「全台最高活聖誕樹」...

教室吊扇突墜落！建中生淡定拍片 網友神訓：勿因扇小而不維

台北市建國中學近日傳出教室吊扇突然自天花板掉落，所幸沒有砸到學生，但驚險瞬間被學生拍下並在Threads上分享，引來近萬名網友按下愛心符號，不少人直呼：「從國小怕到高中，沒想到真的發生了」。

