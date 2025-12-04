澎湖海事訪紐西蘭交流 異國校園升中華民國國旗
國立澎湖高級海事水產職業學校推動跨國海洋教育，11月下旬前往紐西蘭華卡塔尼高中（Whakatāne High School）交流參訪12天，校方最難忘華卡塔尼高中校園當時升起中華民國國旗。
扮演推動教育外交角色的澎湖海事今天發布新聞稿表示，能在異國看到升起國旗瞬間，師生感受到紐西蘭對台灣的友誼與支持，凸顯教育交流帶動的民間外交力量。
在外交部與駐紐西蘭台北經濟文化辦事處等協助下，澎湖海事校長顏嘉禾率2、3年級師生前往紐西蘭進行海洋教育交流，也讓世界看見台灣與澎湖的海洋精神。
澎湖海事說，師生從當地海洋保育、永續教育、原民文化課程、偏鄉學校與專業師資等具體而多層面討論與交流，尤其是開放與彈性學習風格，師生印象深刻，獲全面而深刻的國際學習經驗。
這項跨國海洋教育活動是華卡塔尼高中去年9月訪澎湖海事，2校簽合作備忘錄的定期交流後，澎湖海事到紐西蘭展開回訪交流，達成立足海洋、面向世界國際交流目標。
