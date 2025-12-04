北港媽祖盃排球賽 華僑高中全勝封王
華僑高中男子排球隊在今年「全國北港媽祖盃排球錦標賽」中展現驚人戰力，以全勝、全程無失一局之姿強勢奪下高中男子甲組冠軍！3日由隊長黃品諺代表球隊於新北市政會議獻獎，與全體市民共享這份榮耀。
新北市長侯友宜親自頒發學校培訓金，肯定華僑高中多年來深耕排球、持續為新北培育優秀運動人才。他表示，華僑高中的表現是新北排球最亮眼的象徵，更盼這份榮耀能引領校園掀起新一波排球熱潮，激勵更多孩子投入運動，挑戰自我、追求卓越。
體育局表示，北港媽祖盃由北港朝天宮舉辦，是臺灣最具規模與指標性的民間排球賽事之一。今（114）年共有17個組別、352支隊伍參賽，賽事分兩階段進行。面對來自全臺的頂尖強隊，華僑高中一路火力全開，從預賽、複賽直到決賽，全隊氣勢如虹，每一場皆以俐落的直落二收下勝利，完美奪冠，也再次印證新北市在基層排球的深厚底蘊。
