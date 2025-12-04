快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林宣告邁入「AI教育元年」 引進東吳和輝達智慧創新AI學習中心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，小朋友像走進AI科技世界，玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影
2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，小朋友像走進AI科技世界，玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影

2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，宣告雲林邁入「AI教育元年」，不僅成功實施全台唯一「師生有平板」，將透過數據驅動與AI賦能，勾勒出 K-12 完整的智慧學習路徑。

張麗善指出，透過與東吳大學海量資料分析研究中心的合作，將建構雲林專屬的教育大數據資料庫，進行精準分析，今天同步發布「全國首創數位線上觀課系統＋大數據分析」，結合公開觀課機制與大數據進行精準分析，深化教師AI教學增能，並善用大數據資料庫與線上觀課分析推動「精準教學」，是雲林科技教學新的里程碑。

她強調，縣府近年除為各校增設2300台智慧黑板，率先實現「班班有大屏」，更投入2.8億元補足中央缺口，成功打造全國第一個「師生有平板」的縣市，並建置全方位行動裝置管理 (MDM)，打造全國最完整數位學習環境。

詹乾隆也指出，東吳大學最早成立巨量資料管理學院，在大數據和分析累積很好經驗，期能把此經驗落實到雲林的數位學習，例如老師可透過線上平台了解學生學習狀況，對提升改善教學模式有很大幫助。

未來縣府與東吳和輝達（NVIDIA）成立的「智慧創新AI學習中心」合作，標誌著雲林智慧教育的3大版圖串連成形，從國小端的智慧教育中心、國中端的六大自造科技中心，向上延伸至高中端的智慧創新AI學習中心，這條完整的學習路徑，將成為孩子科技能力發展的強大引擎。

今天嘉年華體驗攤位，橫跨教育部、企業與在地團隊，包羅萬象，有足球無人機競速、VR 體驗、雷射創作、AI遊戲、飛行模擬器等創新科技也有電競PK擂台，小朋友走進AI世界玩得不亦樂乎。

2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，小朋友像走進AI科技世界，玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影
2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，小朋友像走進AI科技世界，玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影
2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，小朋友像走進AI科技世界，玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影
2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，小朋友像走進AI科技世界，玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，宣告雲林邁入「AI教育元年」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，宣告雲林邁入「AI教育元年」。記者蔡維斌／攝影
2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，小朋友像走進AI科技世界，玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影
2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，小朋友像走進AI科技世界，玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」。記者蔡維斌／攝影

雲林 公開觀課 東吳大學 AI

延伸閱讀

評估草嶺潭堰塞湖潛在風險 預計115年啟動計畫

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

2027全面禁廚餘養豬 張麗善：「總算見曙光」提醒中央做這事

內政部將審議雲林國土計畫 張麗善盼農地勿階級化

相關新聞

雲林宣告邁入「AI教育元年」 引進東吳和輝達智慧創新AI學習中心

2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI...

圓機器人夢 彰中過動症學生奪WRO銀牌：感謝隊友陪我瘋狂

彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原代表台灣參加 World Robot Olympiad（WRO）今年國際總決...

淡江中學南洋杉點燈 成全台最高活聖誕樹！58年校園記憶重現

淡江中學校園今年冬夜特別浪漫。陪伴師生與校友超過58年的南洋杉，在歲末重新點燈，以全新的彩燈裝飾化身「全台最高活聖誕樹」...

教室吊扇突墜落！建中生淡定拍片 網友神訓：勿因扇小而不維

台北市建國中學近日傳出教室吊扇突然自天花板掉落，所幸沒有砸到學生，但驚險瞬間被學生拍下並在Threads上分享，引來近萬名網友按下愛心符號，不少人直呼：「從國小怕到高中，沒想到真的發生了」。

高中生惡搞燒壞火鍋店鍋子落跑 老師帶學生登門道歉賠償

嘉義1間連鎖火鍋店1日晚間，發生高中生惡搞事件，4名學生疑似在鍋內「炒麵玩耍」，任由湯底燒乾冒煙，店員2度提醒關火均遭無...

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

國立岡山高中期中考爆出試券答案寫「中華民國」國名被扣分爭議，一名學生在社群平台發文，指公民科試題要求依圖表判讀各國經濟指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。