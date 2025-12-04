雲林宣告邁入「AI教育元年」 引進東吳和輝達智慧創新AI學習中心
2025雲林數位嘉年華今在土庫國小登場，逾1800師生參加，縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，宣告雲林邁入「AI教育元年」，不僅成功實施全台唯一「師生有平板」，將透過數據驅動與AI賦能，勾勒出 K-12 完整的智慧學習路徑。
張麗善指出，透過與東吳大學海量資料分析研究中心的合作，將建構雲林專屬的教育大數據資料庫，進行精準分析，今天同步發布「全國首創數位線上觀課系統＋大數據分析」，結合公開觀課機制與大數據進行精準分析，深化教師AI教學增能，並善用大數據資料庫與線上觀課分析推動「精準教學」，是雲林科技教學新的里程碑。
她強調，縣府近年除為各校增設2300台智慧黑板，率先實現「班班有大屏」，更投入2.8億元補足中央缺口，成功打造全國第一個「師生有平板」的縣市，並建置全方位行動裝置管理 (MDM)，打造全國最完整數位學習環境。
詹乾隆也指出，東吳大學最早成立巨量資料管理學院，在大數據和分析累積很好經驗，期能把此經驗落實到雲林的數位學習，例如老師可透過線上平台了解學生學習狀況，對提升改善教學模式有很大幫助。
未來縣府與東吳和輝達（NVIDIA）成立的「智慧創新AI學習中心」合作，標誌著雲林智慧教育的3大版圖串連成形，從國小端的智慧教育中心、國中端的六大自造科技中心，向上延伸至高中端的智慧創新AI學習中心，這條完整的學習路徑，將成為孩子科技能力發展的強大引擎。
今天嘉年華體驗攤位，橫跨教育部、企業與在地團隊，包羅萬象，有足球無人機競速、VR 體驗、雷射創作、AI遊戲、飛行模擬器等創新科技也有電競PK擂台，小朋友走進AI世界玩得不亦樂乎。
