圓機器人夢 彰中過動症學生奪WRO銀牌：感謝隊友陪我瘋狂

彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原代表台灣參加 World Robot Olympiad（WRO）今年國際總決賽，在激烈競逐中脫穎而出，獲得「未來新創家」項目銀牌。其中隊長黃定理自小因閱讀困難和ADHD（注意力不足過動症），學習歷程辛苦，他說，機器人興趣一路陪伴自己從普通班走到資優班，「我想成為世界上最會玩樂高的人。」

今年賽事吸引逾百個國家、3300多名選手齊聚，主題為「The Future of Robots（機器人的未來）」，探索機器人在永續、醫療與無障礙等面向的創新應用，被視為全球青年機器人菁英的最高舞台。

黃定理說，以前覺得自己讀書不行，想找一項專長，後來發現了機器人，也終於能在國際賽展現成果，「感謝隊友願意陪我做這些瘋狂的事。」他的母親表示，從國小參加縣府舉辦的機器人校際盃開始，就慢慢啟發孩子；雖然小時候閱讀困難，課業幫助有限，但組裝機器人的過程逐步進階，連數學題目也開始能掌握。

黃定理國小六年級轉進普通班，國中老師耐心陪伴，他也靠影片、講義與試卷依自己的節奏學習，最後順利考進數理資優班。母親說，兒子讀每一行字都比別人多花一倍時間，但找到興趣後，整個人都亮了起來。

蘇立原則指出，這場國際賽除了考驗英文能力，更重要的是團隊溝通。比賽中，定理專注於硬體，琮瀚負責統整，他則需理解隊友思維，才能調整程式達到預期效果。他希望將國際賽經驗傳承給學弟妹，繼續為校爭光。

蘇立原的父親提到，孩子準備比賽常常忙到不眠不休，還要兼顧課業，原本其實只擔心孩子未來能否順利升學，「想說比賽去玩玩就好，沒想到一路闖到世界賽。」

負責主講的薛琮瀚表示，這趟最大收穫是學會用淺顯易懂、又吸引人的方式說明專案核心。在四輪國際評審提問中，他不斷鍛鍊抗壓性與英文應答能力，能即時回應專業問題，受益良多。

薛琮瀚的父親表示，孩子興趣能被發掘，並從小小成功累積經驗，希望能將這份歷程傳承下去，求學過程中能遇到彼此默契、心情相通的夥伴實屬難得，孩子們應該為自己鼓掌。 彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原，代表台灣參加 World Robot Olympiad（WRO）今年國際總決賽，彰化縣長王惠美今到校貼紅榜。記者林敬家／攝影 彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原，代表台灣參加 World Robot Olympiad（WRO）今年國際總決賽，今天校方舉行分享會。記者林敬家／攝影

商品推薦