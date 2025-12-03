淡江中學南洋杉點燈 成全台最高活聖誕樹！58年校園記憶重現

淡江中學校園今年冬夜特別浪漫。陪伴師生與校友超過58年的南洋杉，在歲末重新點燈，以全新的彩燈裝飾化身「全台最高活聖誕樹」，在淡水夜色中閃耀，吸引不少校友回校拍照留念。

淡江中學表示，這棵南洋杉於1967年由時任校長陳泗治親手種下，是淡江學子最溫暖的記憶，如今以亮燈迎接佳節，象徵校園歷史、情感與祝福延續。

這棵南洋杉見證校園超過半世紀的發展，從早期操場旁的小樹苗，成長為今日高約30公尺、堪稱全台最高的活聖誕樹，已成淡水冬季不可或缺的風景。校園內的紅磚建築、古典鐘樓與長廊在燈飾映照下展現獨特節慶氛圍，每年聖誕季節都是淡江最具傳承意味的時刻，點燈不只是儀式，更象徵校園精神的延續，也是許多畢業生返校的情感理由。

淡江中學指出，今年的聖誕系列活動，希望讓更多民眾看見校園的歷史風景。12月27日將舉辦「夜遊淡江」深度導覽，帶領民眾認識校內歷史建築與校園故事。12月19日則舉辦聖誕讚美禮拜及活人圖表演，活動自下午5時進行至7時，開放民眾自由入場。

校方表示，點燈儀式不僅喚起校友青春記憶，也讓校園在冬季夜晚多了一份溫暖氛圍。「這棵樹陪伴淡江58年，如今以新的模樣陪伴下一個世代。」淡江中學說，希望透過亮燈與活動，讓校園成為淡水冬季最具特色的節慶景點之一。

